Come bloccare l’accesso a internet alle app su Xiaomi

C'è chi usa il Wi-Fi, chi ha un'offerta telefonica illimitata, ma se hai un tot di GB al mese potrebbe interessarti sapere come bloccare l'accesso a internet alle app sugli smartphone Xiaomi. Grazie alle potenzialità fornite dalla MIUI, questa interfaccia è una di quelle che maggiormente protegge l'utente. Forse non lo sapete, ma dentro alla MIUI c'è un'opzione che permette di impedire a un'app di potersi connettere a internet. In questo modo, è possibile far sì che il consumo dati del telefono si riduca, evitando che qualche app consumi più GB di quanto si vuole.

Ecco come impedire l'accesso a internet alle app su Xiaomi

Innanzitutto, se vi foste accorti che il vostro smartphone Xiaomi, Redmi o POCO potrebbe avere dei consumi anomali, ci sono due modi per averne una prova concreta. Partiamo dal primo:

Vai in “Impostazioni/Notifiche e Centro di Controllo”

Scorri in basso e clicca su “Barra di stato“

Abilita il toggle per “Mostra velocità di connessione“

Così facendo, avete in alto a sinistra un contatore in tempo reale che vi può essere d'aiuto per accorgervi se sia in corso un consumo dati anomalo. A telefono inutilizzato i consumi si aggirano attorno a qualche kb/s: se vedete una velocità attorno alle centinaia di kb o addirittura in MB, allora potrebbe esserci un consumo anomalo. Ecco come controllare di cosa si tratta:

Apri l'app Sicurezza

Scorri in basso e clicca su “Test di rete“

In questa schermata avete un contatore stile speed test per vedere quali app stanno consumando più dati. Nel caso ne individuaste una che non dovrebbe avere tale consumo, ecco cosa fare:

Apri l'app drawer e cerca l'app interessata

Tieni premuto sulla sua icona e clicca su “Informazioni app“

Clicca su “Limita l'utilizzo dei dati“

Scegli se limitarlo per Wi-Fi, dati mobili o entrambi

A questo punto, l'app non sarà più in grado di avere un consumo anomalo e togliervi GB dal piano tariffario senza la vostra volontà.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il