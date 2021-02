Come sapere quali app vi consumano i GB sulla MIUI di Xiaomi

Forse non lo sapete, ma nella MIUI 12 di Xiaomi c'è uno strumento utile con cui poter capire meglio come le app utilizzano la connessione. Quando si parla di rallentamenti dello smartphone, non sempre ci si riferisce esclusivamente a congestioni di tipo hardware. In precedenza vi abbiamo spiegato come vedere quali app usano più RAM sugli smartphone Xiaomi, ma i rallentamenti possono essere anche di diversa natura. Per esempio, la vostra connessione potrebbe diventare un collo di bottiglia, non soltanto per voi ma anche per coloro che si connettono alla vostra rete, che siano familiari o colleghi.

Rete troppo lenta? La MIUI vi fa vedere quali app utilizzano la connessione

Con l'evoluzione della MIUI, Xiaomi ha sviluppato strumenti sempre più evoluti per consentire agli utenti di tenere traccia di ciò che accade sul proprio smartphone. L'opzione di cui vi voglio parlare non è in bella vista, perciò a qualcuno di voi potrebbe essere sfuggita.

Aprite l'app Sicurezza, scorrete in fondo e selezionate la voce “Test di rete“. Qua troverete una schermata in stile Speed Test, ma il suo scopo non è quello di misurare la banda massima di connessione, bensì permettervi di controllare eventuali abusi da parte delle app. Nel contatore in primo piano c'è il consumo di rete in tempo reale e sotto la lista delle app che stanno usando più rete, sia in download che in upload. In caso ci sia qualcosa di anomalo, potete cliccare sull'app per arrestarla immediatamente e, in caso, valutare se limitarla o disinstallarla.

In questa modalità della MIUI ci sono altre due opzioni utili. La prima la si ha cliccando su “Test di rete” sotto al contatore. Il sistema avvierà una diagnostica sulla connessione in atto, analizzando rete, protocollo utilizzato e connessione in background, in modo da comunicarvi eventuali problemi. L'altra la trovate cliccando sull'icona delle impostazioni in alto a destra: abilitando la voce “Notifiche a comparsa”, sarete informati qualora la MIUI rilevasse un traffico dati anomalo.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu