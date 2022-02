Redmi 9A si aggiorna a MIUI 12.5 Enhanced e Android 11 | Download

Anche se la MIUI 13 è ormai ufficiale e sta iniziando a farsi strada, Redmi 9A si sta aggiornando alla più recente MIUI 12.5 Enhanced. Il rilascio della versione ottimizzata della MIUI 12.5 si è fatta inizialmente strada sui top di gamma, per poi diffondersi alla fascia media e infine a quella più tipicamente low-cost. Ed è proprio in quest'ultima che rientra Redmi 9A, smartphone che integra uno schermo HD+ e un MediaTek Helio G25 e che al debutto installava Android 10 e MIUI 12.

Aggiornamento 06/02: parte il rilascio anche in occidente. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Parte l'aggiornamento alla MIUI 12.5 Enhanced su Redmi 9A

Commercializzato altrove come Redmi 9AT, il nostrano Redmi 9A si sta aggiornando alla V12.5.4.0.QCDCNXM, pertanto parliamo di una release China della MIUI 12.5 Enhanced. Perdipiù è una release in fase Stable Beta, quindi destinata solamente ai beta tester.

Roll-out in Europa | Aggiornamento 06/02

Era dicembre quando la MIUI 12.5 Enhanced arrivava su Redmi 9A in Cina, ma adesso è il turno anche della sua versione Global. La build è la V12.5.2.0.RCDMIXM, pertanto comprende anche l'aggiornamento ad Android 11. Ma come allora, anche in questo caso è una release Stable Beta. Se proprio non voleste attendere, potete scaricare e installare manualmente l'aggiornamento (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 12.5 Enhanced per Redmi 9A

MIUI 12.5 Enhanced – Changelog

Prestazioni rapide. Più autonomia tra le ricariche.

Atomized Memory – Il meccanismo di gestione della memoria ultra-fine renderà l'utilizzo della RAM più efficiente.

Bilanciamento intelligente – I miglioramenti del sistema principale consentono al tuo dispositivo di sfruttare al meglio le specifiche hardware di punta.

Sistema Aggiornamento stabile MIUI ad Android 11 Patch di sicurezza aggiornata a gennaio 2022. Maggiore sicurezza del sistema.



di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il