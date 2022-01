Realme GT 2 e GT 2 Pro ufficiali: alla massima potenza, ma con un occhio all’ambiente

I nuovi Realme GT 2 e GT 2 Pro sono finalmente ufficiali: si punta alla massima potenza con lo Snapdragon 8 Gen 1, ma con un occhio all'ambiente grazie a materiali rispettosi. Ma bando alle ciance, ecco tutte le novità dei nuovi flagship del brand asiatico (per ora lanciati solo in Cina).

Realme GT 2 Pro è il nuovo top di gamma con Snapdragon 8 Gen 1

Come abbiamo visto già in precedenza, i nuovi modelli top di Realme arrivano con tante novità, specialmente per gli utenti più attenti alla natura. Infatti i flagship sono dotati di confezioni green, con solo lo 0,3% di plastica e inchiostro di soia (per il minimo impatto). Inoltre sia Realme GT 2 Pro che GT 2 sono presenti in versione Master Edition: si tratta di una particolare variante dotata di una scocca Paper Tech, “simile alla carta”, realizzata dal maestro Naoto Fukasawa. Il dispositivo è stato creato in partnership con SABIC e si tratta del primo terminale costituito da bio-polimeri, derivati da materiali come foglie cadute e polpa cartacea, la cui produzione comporta una riduzione della CO2 fino al 63% per kg rispetto ai polimeri tradizionali.

GT 2

GT 2 Pro

Passando alla parte frontale, il fratello maggiore Pro è dotato di uno schermo AMOLED da 6.7″ Quad HD+ a 120 Hz, una soluzione LTPO 2.0 di tutto rispetto (protetta da un vetro Gorilla Glass Victus). Il modello base Realme GT 2 è dotato invece di uno schermo AMOLED da 6.62″ a 120 Hz: tuttavia la risoluzione scende a Full HD+ mentre la protezione è un vetro Gorilla Glass 5.

Sia la versione base che la Pro sono dotati di un lettore d'impronte digitali sotto lo schermo; oltre alla sicurezza, il modulo è anche in grado di rilevare la frequenza cardiaca.

Le differenze tra i due top di gamma si notano anche nel comparto tecnico: Realme GT 2 Pro si affida allo Snapdragon 8 Gen 1, chipset Qualcomm di ultimissima generazione; il “fratellino” è dotato invece dello Snapdragon 888, una soluzione che si difende benissimo. Abbiamo per entrambi memorie RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1.

Una grande novità sotto il profilo tech è data dalla presenza di un comparto HyperSmart Antenna Switching: si tratta di 12 antenne posizionate in tutta la scocca per evitare che la mano occluda il segnale. Inoltre il tutto è dotato di switch intelligente fra Wi-Fi, 4G e 5G, un segnale ottimizzato per 8 scenari (stazione treni, ospedale, concerti, aeroporto, università, metropolitana, ascensore, parcheggi sotterranei) ed una potenza aumentata di 3 dB. Il design Wi-Fi Enhancer (con antenne Wi-Fi 6 simmetriche) il segnale risulta migliorato fino al 20%. Ci sono novità anche per l'NFC, ora a 360° grazie alla presenza di 3 antenne che permettono di beneficiare di un'area aumentata del 500%.

I due top di gamma sono alimentati da batterie da 5.000 mAh, entrambe con il supporto alla ricarica rapida da 65W. Per quanto riguarda il software, impossibile non trovare Android 12 con Realme UI 3.0.

Il comparto fotografico di Realme GT 2 Pro si basa su una tripla camera da 50 + 50 + 2 MP con Sony IMX766, iOS ed il primo sensore grandangolare a 150° presente a bordo di uno smartphone. Il terzo modulo è una lente a microscopio, in stile OPPO Find X3 Pro. Il modello standard offre invece una tripla fotocamera da 50 + 8 + 2 MP, con OIS, un grandangolo da 119° ed una lente macro. Ci sono differenze anche per la selfie camera, un'unità da 32 MP per la versione Pro ed un sensore da 16 MP per quella base.

Sia Realme GT 2 Pro che GT 2 sono stati lanciati in Cina e per ora non sappiamo quando arriveranno in Europa. Nel frattempo vi segnaliamo che i prezzi in patria partono da 3.699 yuan e 2.599 yuan (circa 515€ e 361€ al cambio) per le versioni da 8/128 GB. Si tratta di cifre decisamente appetibili e speriamo che Realme sia altrettanto indulgente anche per il nostro mercato.

Per tutti i dettagli precisi sulle specifiche tecniche e il prezzo dei nuovi flagship, date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il