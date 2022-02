Come controllare le luci Philips Hue direttamente dal polso

Quando si parla di luci smart è impossibile non pensare all'ecosistema Hue, uno dei primi grandi nomi in questo settore, con prodotti ed accessori di tutti i tipi. In questa breve guida andremo a vedere una novità decisamente interessante per tutti i possessori, ossia come controllare le luci Philips Hue da uno smartwatch Android equipaggiato con Wear OS.

Come controllare le luci Philips Hue da uno smartwatch Wear OS: basta una semplice applicazione

Purtroppo non esiste un'applicazione ufficiale di Philips Hue per dispositivi Wear OS ma, come spesso accade in questi casi, uno sviluppatore volenteroso ha trovato la soluzione per tutti gli utenti interessati. Siete interessati a sapere come controllare le luci Philips Hue da smartphone, ovviamente con Wear OS a bordo? Allora niente paura, perché si tratta di un metodo semplicissimo che non riguarda alcuna procedura astrusa: basterà installare una normalissima app. Si tratta di Wear Hue, realizzata da un developer di tutto rispetto, ed utile anche per gli ultimi Samsung Galaxy Watch 4.

Quindi non dovrete far altro che installare l'applicazione: la trovate all'interno del Play Store di Google, tramite questo link. Unico neo, questa viene proposta al prezzo di 1.59€. Non si tratta di una cifra assurda, ma ovviamente potrebbe essere un ostacolo per i puristi delle applicazioni gratuite. Comunque, grazie a questo piccolo software, sarete in grado di visualizzare lo stato delle luci, settare il colore e la luminosità direttamente dal polso. Altro dettaglio importante, funziona solo su rete locale (quindi luci ed indossabile dovranno necessariamente appoggiarsi alla stessa rete).

Infine, vi ricordiamo che è possibile controllare le luci Hue direttamente tramite i comandi vocali, collegandole a Google Home (in questo modo potrete gestirle anche attraverso l'app di Big G). Ma se siete in cerca di un metodo aggiuntivo – per esigenza o amor di completezza – con l'app Wear Hue potrete sfruttare direttamente il vostro smartwatch con Wear OS.

