Le 10 migliori app Android oggi gratis nel Play Store

Il Play Store di Google è il portale ufficiale per scaricare applicazioni su Android: le app possono essere gratuite o a pagamento e queste ultime possono essere gratis per un periodo limitato di tempo (in promozione). Ovviamente esistono varie alternative – come nel caso di AppGallery di Huawei, per citare un rivale importante – ma tutti gli smartphone Android arrivano equipaggiate con lo store di Google. Le applicazioni disponibili appartengono a molteplici categorie: ci sono giochi, app di utilità, software dedicati al fitness e all'allenamento, temi, pack di icone e chi più ne ha più ne metta. Come sottolineato poco sopra, una buona parte di queste sono scaricabili gratuitamente, ma ce ne sono tante a pagamento che periodicamente vengono proposte in sconto o addirittura in regalo. Vuoi sapere quali sono le migliori app Android oggi gratis nel Play Store di Google e darci dentro con i download? Niente paura e continua a leggere!

Scarica le 10 migliori app Android del giorno, gratis solo per oggi!

Selezioniamo per voi – quotidianamente – le migliori app Android gratis solo per oggi, tutte disponibili al download tramite il Play Store di Google. Come anticipato in apertura, spesso gli sviluppatori propongono le loro creazioni a prezzo stracciato oppure gratuitamente per un periodo limitati di tempo (possono essere pochi giorni… o poche ore!). Di seguito trovate le applicazioni Android gratis del giorno divise per categoria: app utili, interessanti o indispensabili, legate alla produttività, app per tablet, giochi oppure temi e pack di icone per personalizzare il vostro smartphone. E sì, tutte le app sono gratuite, quindi non sarà necessario spendere alcunché. Buon download a tutti!

Migliori app gratis, 23 Settembre

Migliori app produttività e utilità gratis, 23 Settembre

Migliori giochi gratis, 23 Settembre

Migliori temi e icon pack gratis, 23 Settembre

Le miglior app che non puoi trovare nel Play Store

Esistono poi tantissime applicazioni che non sono disponibili nel Play Store per un motivo o per un altro. Volete sapere quali sono le miglior app che non è possibile trovare nello store di Google? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento!

Migliori app e giochi gratis per iPhone e iPad oggi, 23 Settembre

Oltre all'ecosistema Android anche quello dedicato ad iOS è spesso ricco di promozioni che permettono di scaricare applicazioni a pagamento senza spendere nemmeno un centesimo. Ovviamente, così come avviene per la controparte Android, si tratta di app e giochi scaricabili gratis per un periodo limitato di tempo, disponibili sia per iPhone che iPad. In basso trovate i link delle app del giorno: una volta cliccato sul nome verrete reindirizzati direttamente nello store di Apple e potrete scaricare il software a bordo del dispositivo che preferite.

Come si fa a scaricare il Play Store?

Come abbiamo accennato in apertura, l'applicazione del Play Store è già preinstallata a bordo di tutti gli smartphone Android con il supporto a Google Play. Una volta che avrete individuato l'icona dello store, basterà cliccare per accedervi; se si tratta del primo accesso dovrete necessariamente effettuare il login con l'account Google oppure crearne uno nuovo.

Come installare il Play Store su Huawei?

Il vostro smartphone Huawei non presenta il Play Store preinstallato? Allora si tratta di uno degli ultimi modelli, i quali offrono i Huawei Mobile Services e AppGallery come store predefinito per le applicazioni. In questo caso, qui trovate la nostra guida su come installare il Play Store e i servizi Google.

