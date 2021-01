Come installare i servizi Google su Huawei | Gennaio 2021

In questa guida torniamo a spiegarvi come installare i servizi Google sugli smartphone Huawei e Honor che ne sono sprovvisti. Da quando il ban USA è stato inferto all'azienda cinese, tutti gli ultimi smartphone commercializzati devono necessariamente basarsi esclusivamente sugli Huawei Mobile Services. Questo significa niente Gapps, niente Play Store e l'incompatibilità con servizi bancari ed altri malfunzionamenti che ne possono derivare. Tuttavia, per quanto non in maniera ufficiale, di tanto in tanto spunta fuori un nuovo metodo che permette di riportare l'ecosistema Google sugli smartphone bannati.

IMPORTANTE: la procedura descritta presenta operazioni che, se eseguite in maniera scorretta, potrebbero danneggiare il vostro device. Lo staff di GizChina.it non si riterrà responsabile per eventuali danni al dispositivo.

Ultimo aggiornamento: 20 gennaio 2021

Come installare i servizi Google su Huawei con Dual Space

A mesi di distanza dal precedente metodo per installare i servizi Google su Huawei ed Honor, quello di cui vi parliamo oggi si basa sull'applicazione Dual Space. Si tratta di un'app che consente di creare copie identiche e funzionanti delle altre applicazioni, utile per avere a disposizione account differenti per lo stesso software: in questo caso ci servirà nella procedura di installazione dei Google Mobile Services.

Modelli compatibili

Per quanto riguarda gli smartphone compatibili con il nuovo metodo (ricordiamo, si tratta di una soluzione non ufficiale), questa procedura dovrebbe funzionare su quasi tutti i dispositivi rilasciati con i soli HMS. I terminali interessati sono:

Mate 30 Pro

Mate Xs

MatePad Pro

MatePad 10.1

P40 Lite

P40 Lite 5G

P40

P40 Pro

Per quanto riguarda i terminali Honor, al momento pare che la procedura sia supportata ma nulla vieta di fare un tentativo. Inoltre lo stesso vale per i modelli della serie Y di Huawei.

Prerequisiti

uno smartphone Huawei supportato;

app Dual Space nella versione 3.2.7 (scaricabile qui, tramite lo store Uptodown) installata a bordo del dispositivo.

Guida all'installazione

1 di 2

La prima cosa da fare è ovviamente scaricare ed installare l'app Dual Space sul vostro smartphone Huawei. Una volta che l'avrete individuata nella Home apritela e comparirà una schermata come quella della seconda immagine. All'interno dell'applicazione troverete il Play Store. Per accedervi basterà aprirlo ed effettuare il login con l'account Google, dopodiché troverete tutte le app preferite ad attendervi. Installatele e questa saranno sempre presenti all'interno di Dual Space ma niente paura: per portarle sulla Home dello smartphone tenete premuto su quella che vi interessa (Facebook, nelle immagini in basso) e trascinate l'icona in alto a sinistra, alla voce Creare scorciatoia.

1 di 2

Per quanto riguarda gli altri metodi per installare i servizi Google a bordo degli smartphone Huawei al momento nessuno è ancora disponibile e questo risulta l'unico. Si tratta di una procedura per nulla invasiva e che non necessita di competenze particolari, quindi alla portata di tutti.

In parole povere Dual Space crea una sorta di ambiente virtuale in cui potrete trovare tutte le applicazioni Google di cui avete bisogno; l'unico “fastidio” è quello di dover creare delle scorciatoie ma alla fine non si tratta di un difetto che rallenta l'esperienza.

Limitazioni

Nonostante i benefici, questo metodo porta comunque alcune limitazioni. Le notifiche di alcune app potrebbero non funzionare (ad esempio Gmail) mentre altri software – Netflix, per citarne uno – non possono essere scaricati ed installati.

Comunque, come riferito già in precedenza, si tratta dell'unico metodo funzionante e non richiede sforzi per essere eseguito. La procedura descritta nella nostra guida mostra tutti i passaggi ma per dubbi ed altri dettagli date un'occhiata anche al nostro video dedicato (lo trovate a inizio articolo).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu