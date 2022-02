Non perdere i video dei tuoi tiktoker preferiti: come attivare le notifiche LIVE su TikTok

Avete appena installato TikTok – o siete già degli utenti appassionati – e continuate a ricevere notifiche che non vi interessano? Si tratta magari di segnalazioni in merito a tiktokers che nemmeno seguite? Allora in questa pratica guida trovate la soluzione al vostro problema: bastano pochissimi passaggi risolvere questo inconveniente. Ecco come fare per attivare le notifiche Live ai post di TikTok per i contenuti che vi interessano ed evitare quindi quelle indesiderate!

Come attivare notifiche LIVE in diretta ai post di TikTok (ed evitare quelle indesiderate)

Il motivo dietro al problema delle notifiche di TikTok è presto detto: quando installate l'applicazione e cominciate ad utilizzare il social, non sono impostate di base le notifiche dei tiktokers che seguite. In pratica, ogni volta che scegliete di seguire un profilo, non verranno attivate le notifiche ed è necessario procedere con un'attivazione manuale delle stesse. In questo modo smetterete di ricevere notifiche inutili, magari da profili con cui non avete mai interagito, per essere avvisati invece ogniqualvolta un vostro beniamino pubblica un nuovo video. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere come attivare le notifiche LIVE in diretta ai post di TikTok, in modo da non perdere nulla di quello che vi interessa per davvero ed evitare le notifiche indesiderate!

Come attivare le notifiche LIVE di TikTok ed evitare quelle indesiderate: tutti i passaggi. Aprite l'app e scegliere un tiktoker. Per prima cosa aprite l'applicazione di TikTok e scegliere il tiktoker di cui non volete perdere nessun video (ma ovviamente potete estendere la procedura a tutti i profili che seguite e che vi interessano). Nel profilo, selezionate le impostazioni delle notifiche. Una volta che sarete nel profilo desiderato, cliccate sulla campanella in alto a destra per aprire il menù dedicato alle Impostazioni notifiche LIVE. A dispetti di quello che può sembrare, non si tratta di avvisi in merito alle live del tiktoker, ma delle notifiche relative a tutti i contenuti video.

Attivate le notifiche LIVE. Una volta che avrete cliccato sulla campanella ed aperto il menù, scegliete la prima opzione, ossia Ricevi tutte le notifiche LIVE. In questo modo riceverete tutte le notifiche del tiktoker e non solo quelle consigliate dall'app. Se applicate questo metodo a tutti i profili che vi interessano ridurrete notevolmente il numero di “consigliati” dell'app e non perderete nessun contenuto dei vostri tiktoker preferiti.



Speriamo che la nostra guida sia stata utile dato che spesso preferiamo ricevere notifiche inerenti ai tiktoker che seguiamo anziché dei contenuti consigliati. Se siete anche voi su TikTok non dimenticate di seguirci: GizChina.it è anche qui! E prima di lasciarvi, eccovi un trucco per ritrovare un video visto su TikTok!

