Realme GT Neo 3: un leak svela come potrebbe essere

Sempre più rumors continuano a circolare attorno al prossimo Realme GT Neo 3, ma per la prima volta abbiamo dettagli circa il design. Infatti, da un nuovo concept render, abbiamo un'idea su come sarà improntato il top-mid range del brand, che si prospetta interessante anche nelle specifiche tecniche.

Realme GT Neo 3, il design punta al gaming? Un render lo immagina con trigger laterali

Render proveniente da un leak su Weibo del Realme GT Neo 3

Come potrebbe quindi essere Realme GT Neo 3? Lo stile del concept render ci ricorda uno smartphone da gaming, soprattutto per i possibili trigger laterali, forse personalizzabili, ed una back cover argentata con una spessa fascia gialla e nera in linea con il modulo fotografico. E proprio in merito alla fotocamera, dal leak apprendiamo che sembrerebbe che l'ipotesi più accreditata sia la configurazione con tripla fotocamera sul retro, confermando quanto visto su Realme GT Neo 2 e i precedenti leak: due lenti più grandi ed una terza più piccola. Si ipotizza quindi un sensore principale da 64 o 50 MP, un ultra-wide da 8 MP ed un sensore macro da 2 MP.

Infine, il leak si sbilancia in merito alla scheda tecnica. Se per le prime indiscrezioni si era parlato più volte del Dimensity 8000, le nuove ipotesi ci lasciano intendere che il Realme GT Neo 3 possa arrivare sul mercato con il MediaTek Dimensity 9000, compiendo un passo in avanti davvero importante, rispetto a Realme GT Neo e GT Neo 2 che sono arrivati rispettivamente con Dimensity 1200 e Snapdragon 870. A questo, aggiungiamo un'altra gustosa novità, con la possibilità che la batteria possa essere da 5000 mAh, ma con una ricarica rapida da 100W, segnando un record per il brand.

Ovviamente, si resta nel campo delle ipotesi fino a conferma ufficiale, ma se vi fosse una svolta del genere per la serie GT Neo, potremmo iniziare a valutare con un'impronta top quella che fino ad oggi era una gamma medio-alta.

