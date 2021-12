Redmi K50 e Realme GT Neo 3 si sfideranno a colpi di Dimensity 8000

Con il 2022 alle porte, si prova a delineare quelle che saranno le line up smartphone per la prossima tornata, specie per brand come Redmi (o meglio, Xiaomi) e Realme. E non è un caso infatti che Redmi K50 e Realme GT Neo 3 possano essere tra i protagonisti della sfida che vede coinvolto il chipset MediaTek Dimensity 8000, non ancora presentato ufficialmente.

Redmi K50 e Realme GT Neo 3: cosa vuol dire adottare Dimensity 8000?

A rivelare la notizia dell'utilizzo del Dimensity 8000 su questi due smartphone è stato Digital Chat Station, che dice che i due modelli infiammeranno la fascia media, viste anche le potenzialità del chipset. Ricordiamo infatti che è un SoC con processo produttivo a 5 nm, con una frequenza di clock fino a 2.75 GHz. Per saperne di più, vi lasciamo l'approfondimento dedicato.

Per Redmi K50 e Realme GT Neo 3 questa scelta porterebbe benefici maggiori rispetto ai loro predecessori, K40 e GT Neo 2 che utilizzano Snapdragon 870, con processo produttivo a 7 nm e quindi, teoricamente, più energivoro e con architetture più datate.

Inoltre, si vede tangibilmente quanto i brand cinesi ormai abbiano iniziato a riporre totale fiducia in quanto MediaTek sta offrendo loro, visto che il top gamma Dimensity 9000 arriverà su prodotti decisamente costosi e se riusciranno nell'intento di fare bene con i dispositivi delle grandi marche, la dualità con Snapdragon penderebbe definitivamente verso i chipset del produttore taiwanese.

