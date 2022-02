Recensione 1More PistonBuds Pro: compatti e stilosi, suonano una favola!

Nel mercato degli auricolari TWS, a livello di design, si è raggiunta ormai una certa saturazione. Per questo, si ha bisogno di una “svecchiata”, per non finire nella poca originalità. E in questo, 1More è sicuramente uno dei brand più attenti, visto che con i nuovi PistonBuds Pro ha fatto proprio questo, lavorando però in maniera importante anche su ANC e qualità audio, ma saranno riusciti a convincerci in questa recensione?

Recensione 1More PistonBuds Pro | Auricolari TWS ANC

Contenuto della confezione

La confezione dei 1More PistonBuds Pro è molto semplice, ma dobbiamo dire curata e gradevole. All'interno troviamo quello che è l'essenziale per un paio di auricolari TWS, quindi il cavo di ricarica, i gommini (essendo in-ear) e anche la manualistica, sempre molto utile. Considerando in che fascia di prezzo si collocano, va anche bene così.

Design e materiali

Il design è il primo dei punti forti di queste cuffie. Esse si distribuiscono tra una forma ergonomica nella parte che va indossata e di forma circolare nella parte dei comandi touch. Il tutto è finemente rifinito, con il logo dorato che possiamo considerare chic, ma soprattutto con una finitura opaca che ci ha fatto impazzire. Come impazzire ci ha fatto il case, che è veramente gradevole da vedere, con policarbonato opaco ed un dettaglio lucido sulla parte superiore. Decisamente promossi. Il policarbonato utilizzato è pregio e si denota grande cura.

Funzioni smart

Molto reattive e concrete le funzioni smart di questi auricolari. I controlli touch sono affidabili e ci permettono di ovviare alle varie esigenze come play/pausa, assistente vocale, bassa latenza e ANC. Proprio la cancellazione del rumore ci ha convinti in toto, visto che ci isolano veramente bene, grazie alla co-ingegnerizzazione QuietMax.

In più, è presente per questo modello la comoda applicazione 1More Music, che sebbene non sia aggiornatissima, ci permette di personalizzare i controlli (ma solo in coppia e non singolarmente) e c'è anche la modalità Shooting Sound, che permette di “rilassarci” tramite i suoni della natura.

Lo mettiamo tra virgolette perché forse il brand doveva lavorarci meglio e quasi assume i contorni dell'occasione sprecata. Non ci ha delusi la modalità a bassa latenza, in linea con le aspettative (per il prezzo è onesta). Per il resto, la connessione Bluetooth, con standard 5.2, è molto stabile. Bisogna fare un plauso per l'aggiunta del pop-up sul display (solo su Android).

Qualità Audio – 1More PistonBuds Pro

Ulteriore punto a favore dei 1More PistonBuds Pro è la qualità audio che ci restituiscono. Qui troviamo una seconda co-ingegnerizzazione, ma è sicuramente la più nota, visto che viene confermato l'apporto da parte dell'ingegnere del suono Luca Bignardi e dobbiamo dire, è sicuramente riuscita. Il suono è molto pulito e soprattutto forte, con una buona resa anche sui brani lossless, che di solito punta a cuffie cablate.

In chiamata le abbiamo apprezzate, l'ANC ha reso bene e possiamo dire che ci sentono in maniera chiara, senza intoppi. Anche noi sentiamo bene chi ci parla ed il vento non incide sulla telefonata.

Autonomia

Sebbene sia nella media, l'autonomia dei 1More PistonBuds Pro ci ha convinti. Raggiungere le 4 ore e mezza di ascolto con i soldi auricolari è importante, ma anche le quasi 30 ore di ascolto totale è piuttosto soddisfacente. Molto buono il tempo di ricarica del case, che in circa 2 ore è pronto.

Recensione 1More PistonBuds Pro – Prezzo e conclusioni

Chiudiamo la recensione con una certezza: 1More ha iniziato a virare sulla qualità anche nella fascia media del suo catalogo. I PistonBuds Pro si sentono davvero bene e fanno dello stile un grosso pregio, a cui si abbina una cancellazione del rumore di ottimo livello. Il tutto, ad un costo decisamente competitivo.

Questo perché sullo store di Goboo potete acquistarli ad un prezzo molto scontato di 49.99€, che potete ottenere pre-ordinandoli dal fino al 17 febbraio 2022 depositato solo 5€ di acconto, così poi da saldare poco dopo al prezzo indicato. Passato il periodo di pre-ordine, potete acquistarle ad un prezzo comunque di 54.99€. Diciamo questo perché il prezzo di listino è intorno ai 70€ e già così li valgono tutti. Trovate il link all'acquisto qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

