Realme GT Neo 3, da un leak le possibili specifiche

Realme GT 2 e 2 Pro sono stati tra i primi top gamma della nuova generazione, presentandosi con una configurazione di tutto rispetto. Sembra ora però tempo di iniziare a pensare al prossimo Realme GT Neo 3, che sul web sta iniziando a configurarsi tra vari leak che ne riportano soprattutto le specifiche tecniche.

Realme GT Neo 3: cosa sappiamo sul prossimo top-mid range?

Design e specifiche tecniche

Come si presenterebbe il prossimo Realme GT Neo 3? Purtroppo sul design non ci si può ancora sbilanciare, ma possiamo ipotizzare segua un po' il trend della serie GT 2, quindi con un bumper fotocamera composto da due sensori più grandi ed uno più piccolo al centro leggermente spostato.

Per il display invece, possiamo già trarre qualche indizio dal leak di Digital Chat Station, che parla di un Realme GT Neo 3 con schermo da 6.6″ (non è specificato se AMOLED o LCD), Full HD+ e refresh rate a 120 Hz. A questo possiamo abbinare altre indiscrezioni, sempre dallo stesso leaker, che continuano a confermare il Dimensity 8000 come chipset, di cui avevamo già parlato, con l'aggiunta di 12 GB RAM.

E per il lato fotocamera? Qui si apprendono le notizie più succose, se così possiamo dire. Si parte dal sensore principale da 50 MP con grandezza 1/1.5″ e OIS, che dovrebbe essere ricondotto all'OmniVision OV50A, lo stesso di Huawei P50 e Motorola Edge X30.

In più, sarebbe presente un altro sensore da 50 MP riconducibile, spulciando tra i commenti, al Samsung JN1, per il grandangolo. Ci sarebbe poi un terzo sensore da 2 MP, da capire se per le macro o la profondità. Per la selfie camera poi, rimarrebbe un sensore da 16 MP.

Possibile prezzo e data di uscita

Anche qui, Digital Chat Station si è sbilanciato dicendo che lo smartphone resterà nella fascia di prezzo tra i 2.000 e i 3.000 yuan, che al cambio vuol dire in un range tra i 250 e i 400€, in piena inquadratura per Realme GT Neo 3. Per la data di uscita, il leaker parla di una presentazione dopo il Festival di Primavera, quindi a metà febbraio 2022.

