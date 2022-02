Come avere la casella PEC gratis, grazie allo SPID

Avete bisogno di avere un indirizzo di posta certificata ma puntate al massimo risparmio? Allora siete nel posto giusto: grazie a questa pratica guida andremo a scoprire come creare una casella PEC gratis, per sempre, utilizzando lo SPID: facile da ottenere, zero spese di attivazione e massima sicurezza.

Come creare una casella PEC gratis (per sempre), tramite SPID: tutti i passaggi

Spesso è necessario avere a disposizione una casella di posta elettronica certificata (meglio conosciuta come PEC) solo per ricevere delle comunicazioni importanti. Se questo è il vostro caso e necessitate di inviare pochissimi messaggi certificati tramite PEC, allora questa guida fa al caso vostro. Il procedimento da seguire è semplicissimo e riguarda l'attivazione di una casella di posta tramite il servizio SpidMail: si tratta di una PEC gratuita dove sarà possibile ricevere comunicazioni. L'utente paga solo per gli invii che effettua con prezzi che variano in base alla scelta del pacchetto, a partire da 60 centesimi (+ IVA). Iscrivendosi con uno SPID Namirial si riceveranno 3 invii gratis mentre con un altro gestore di identità digitale si potrà usufruire di un solo messaggio gratuito. Comunque, ricordiamo ancora una volta, la ricezione non prevede alcun pagamento. E ora che abbiamo tutto chiaro, andiamo a vedere tutti i passaggi e come fare per creare una casella PEC gratis (per sempre) grazie allo SPID.

Come avere la casella PEC gratis, tramite SPID: ecco la procedura completa Recatevi sul sito di Namirial. Il gestore Namirial mette a disposizione il servizio SpidMail: basta recarsi sul sito ufficiale (tramite questo link) e cliccare su Attiva Gratis/Subito. Condizioni generali. Nella schermata delle condizioni generali, leggete con attenzione e poi mettete la spunta nelle caselle che richiedono il consenso obbligatorio. Autenticatevi con lo SPID. Nella schermata successiva effettuate l'autenticazione tramite lo SPID, la vostra identità digitale. Inserite i dati. Ora non resta che inserire i vari dati personali, in modo da confermare l'operazione. Create una password. Ora che avete effettuato l'iscrizione vi verrà chiesto di creare una password. Questa non serve per accedere alla PEC (dato che utilizzerete sempre lo SPID per l'accesso) ma per altri dettagli, come i pagamenti dei pacchetti di messaggi (nel caso in cui scegliate di utilizzarne uno).

Seguendo i semplici passaggi di cui sopra avrete creato con successo la vostra casella PEC completamente gratis, per sempre. L'accesso, come già specificato, avviene tramite SPID: si tratta di un servizio sicuro e gratuito per quanto riguarda la ricezione dei messaggi certificati. Ripetiamo ancora una volta che nel caso in cui abbiate la necessità di inviare posta certificata sarà necessario pagare per il singolo messaggio oppure acquistare un pacchetto. Questa guida vi è stata utile? Allora date un'occhiata alla nostra selezione di tutorial, utile per scoprire come leggere un codice QR, come bloccare le chiamate spam e quant'altro!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il