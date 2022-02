Devi leggere un QR Code? Ti spieghiamo come fare

I QR Code sono uno strumento che di recente è diventato davvero molto utile, in quanto dà l'accesso ad un intero modo di soluzioni. Ma come possiamo leggere un QR Code con il nostro smartphone? In questa guida vi spieghiamo i vari metodi in base al dispositivo che possedete.

Come leggere un QR Code da smartphone o da laptop

Come leggere un QR Code su smartphone Android

Dalla Fotocamera di sistema infatti, hanno implementato questa funzione out-of-the-box. Per poter leggere il codice, vi basterà aprire l'applicazione Fotocamera, inquadrare il QR Code e cliccare poi sul link generato dalla messa a fuoco. Da Google Lens E se il vostro smartphone non fosse provvisto della funzione nativa per scannerizzare i QR Code, come si fa? Google pensa anche a questo e quindi ha permesso di integrare l'applicazione Google Lens al software della fotocamera di molti brand e quindi leggere in tutta semplicità. Invece che inquadrare direttamente con l'obiettivo, dovrete prima cliccare sull'icona Google Lens sul software fotocamera ed il gioco è fatto. Da applicazione Infine, semmai voleste utilizzare un'applicazione dedicata prettamente a questo utilizzo perché magari la trovate più comoda oppure non è presente Google Lens sullo smartphone, potete scaricare QR & Barcode Scanner, che trovate comodamente sul Play Store e da cui, dopo aver dato i permessi per utilizzare la fotocamera, vi basterà semplicemente inquadrare il codice che vi serve.

– QR & Barcode Scanner | Android | Download

Come leggere un QR Code su iOS

Se avete un iPhone, la vita è molto più semplice che su un qualsiasi smartphone Android. Infatti, l'applicazione Fotocamera è nativamente abilitata alla lettura dei QR Code, quindi vi basterà che lo smartphone sia connesso alla rete 4G/5G/Wi-Fi e poi inquadrare il codice, così da accedere al link annesso. Una vera passeggiata.

Come leggere un QR Code su laptop Windows o MacBook

Nel caso estremo in cui lo smartphone non fosse disponibile, potete ricorrere alla lettura di un QR Code tramite laptop, che sia questo Windows o MacBook. Questo è possibile tramite applicazioni dedicate scaricabili dai rispettivi store dei due sistemi operativi. Ve ne lasciamo una per parte, così da non rimanere senza.

QR Code for Windows 10 | Windows Store | Download

QR Capture | Apple App Store | Download

Questi erano tutti i metodi più celeri e comuni per poter leggere un QR Code da smartphone o laptop, ma nel caso ne doveste creare uno, vi lasciamo la guida dedicata.

