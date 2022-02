Coccole salutari in offerta con la spazzola massaggiante Xiaomi YouPin

La spazzola massaggiante Xiaomi YouPin offre molteplici benefici con un unico gesto: spazzolarsi i capelli. Ha un design accattivante, materiali anallergici e facilita persino il sonno! Scopri quali sono le altre caratteristiche di questa particolare spazzola in offerta lampo su AliExpress.

Con la spazzola massaggiante Xiaomi YouPin si può trasformare un gesto quotidiano in una coccola salutare

La spazzola massaggiante è stata prodotta dall'azienda XIN ZHI, uno dei brand attivi sulla piattaforma Xiaomi YouPin – da sempre sinonimo di idee pratiche ed originali. Questo pratico oggetto, oltre a svolgere la sua ordinaria funzione, è anche capace di ridurre lo stress: la base a spirale, composta da materiali anallergici e flessibili, si adatta al nostro scalpo donando una sensazione di relax che aiuta a scaricare le tensioni e facilitare il sonno.

Il massaggio creato dalle spazzolate inoltre riduce la perdita di capelli, stimolando i follicoli e la circolazione del sangue. La spazzola massaggiante scioglie i nodi senza “strappi” terribili e la forma a C della base garantisce di spazzolare ampie superfici del capo con pochi gesti, mentre il manico ergonomico ne rende pratico l'utilizzo. Se questo prodotto vi ha incuriosito, lo trovate in offerta lampo da AliExpress con oltre il 30% di sconto. Di seguito è presente il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

