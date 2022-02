Pulizia assicurata con questo nuovo accessorio per la cucina da Xiaomi Youpin

Da Xiaomi YouPin arriva un nuovo, pratico accessorio da cucina: uno sterilizzatore UV per utensili da cucina, un gadget utilissimo per una pulizia completa, che funge anche da asciugatrice. Dalla compagnia di Lei Jun… un ennesimo prodotto irrinunciabile (dopo il leggendario tagliere smart)!

Il nuovo sterilizzatore UV da cucina Xiaomi YouPin asciuga ed igienizza

Direttamente da Xiaomi YouPin – la piattaforma di crowdfunding del brand cinese – arriva un pratico sterilizzatore UV da cucina, in grado anche di asciugare i vari utensili. Un accessorio dal design minimale, una colorazione sobria ed un pratico mini display per visualizzare lo stato dell'operazione in corso. Ovviamente si tratta di una soluzione capiente, in grado di ospitare un tagliere, fino a 6 coltelli (di grandi dimensioni), posate ed altri utensili da cucina. Il dispositivo offre sia la funzione di asciugatura che quella per la sterilizzazione tramite luce UV, l'ideale per un'igiene ancora più approfondita (in grado di eliminare fino al 99.9% di germi e batteri.





Il nuovo sterilizzatore UV da cucina Xiaomi YouPin con funzione di asciugatura arriva anche su AliExpress, in offerta lampo. Anche se prezzo e spedizione non sono esattamente super economici, facciamo notare che si tratta di un prodotto di grandi dimensioni (basta dare uno sguardo alle immagini per rendersene conto). Se siete interessati a saperne di più, di seguito trovate il link all'acquisto: nel caso in cui non visualizziate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

