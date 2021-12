Questo tagliere smart di Xiaomi YouPin vi farà innamorare: un prodotto così mai visto in cucina!

Le curiosità da Xiaomi YouPin si fanno sempre più interessanti: l'ultima novità che arriva dalla piattaforma di crowdfunding della casa di Lei Jun è un tagliere smart multiuso praticissimo, un accessorio da cucina mai visto prima. E ovviamente non potevano mancare un codice sconto dedicato e la spedizione direttamente dall'Europa, grazie ad AliExpress!

Xiaomi YouPin presenta il tagliere definitivo: smart e completo, ora in offerta dall'Europa

Questo pratico tagliere intelligente lanciato su Xiaomi YouPin – la piattaforma di crowdfunding della compagnia cinese – si presenta fin da subito come un prodotto molto particolare. Realizzato interamente in bambù organico, il dispositivo integra tutta una serie di accessori che lo rendono completo ed utile in cucina. Il tagliere smart di Xiaomi YouPin – anche se sarebbe più corretto parlare di tagliere multifunzione – offre un pratico vano per i coltelli con sterilizzatore UV, in modo da avere lame sempre igienizzate. Inoltre è espandibile e con un semplice gesto è possibile far scorrere una seconda superficie per tagliere. Non manca poi una pratica bilancia digitale, utile per i vari ingredienti dei vostri piatti, ed un timer (in modo da tenere sempre sotto controllo i tempi di cottura).

Lungo i bordi sono presenti alcuni vani affilacoltelli, una caratteristica utilissima per mantenere i coltelli sempre affilati. Per quanto riguarda l'autonomia – limitata al timer, alla bilancia e alla lampada UV – a bordo troviamo una batteria da 3.000 mAh, per circa 30 giorni di utilizzo. Completa il pacchetto l'impermeabilità IPX7, anche se è bene non mettere il tagliere in lavastoviglie (a causa dell'alta temperatura).

Il tagliere smart arriva da Xiaomi YouPin ed è disponibile per noi occidentali grazie ad AliExpress, con tanto di spedizione direttamente dai magazzini europei dello store e codice sconto dedicato. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

