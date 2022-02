Xiaomi 12, 12 Pro e 12X: la MIUI 13 arriva in Europa con Xiaomi.eu | Download

Era nell'aria e adesso è pubblico: mi riferisco al porting alla MIUI 13 per Xiaomi 12, 12 Pro e 12X destinato all'Europa. Per il momento, infatti, il trittico di smartphone presentati da Xiaomi è relegato esclusivamente alla Cina e non si sa quando arriveranno. Si vocifera che il lancio possa avvenire fra non molto, forse in concomitanza con il lancio del tanto vociferato modello Ultra. Nell'attesa che ciò avvenga, è comunque possibile acquistarli, anche se fino a questo momento era possibile utilizzarli unicamente con le ROM originali. Questo significa MIUI 13 China, cioè la ROM pensata per la Cina, con tutti i limiti che ne conseguono: niente lingua italiana, niente servizi e app Google pre-installati e bloatware vario.

MIUI 13 si fa europea su Xiaomi 12, 12 Pro e 12X grazie alla Xiaomi.eu

Ma ecco che l'utilizzo in Europa di Xiaomi 12, 12 Pro e 12X si fa più concreto grazie al lavoro svolto dagli sviluppatori del team Xiaomi.eu. Per tutti e tre gli smartphone sono stati rilasciati i relativi porting, dotati quindi di lingua italiana, servizi Google e Gapps presenti di default e l'eliminazione di tutto il bloatware non necessario. Un'ottima notizia per tutti coloro che hanno acquistato o vorrebbero acquistare uno dei tre smartphone Xiaomi in questione ma a patto di avere un software più europeo.

Scarica MIUI 13 Xiaomi.eu per Xiaomi 12, 12 Pro e 12X

Tuttavia, come sempre vi ricordo che le ROM Xiaomi.eu sono a tutti gli effetti custom ROM, pertanto per l'installazione è richiesto lo sblocco del bootloader.

