Come si crea un QR Code gratis

Se pensiamo ad un QR Code, pensiamo a quel codice a barre bidimensionale che ci permette di accedere a tante pagine e funzioni, ma anche alle applicazioni. Ma vi siete mai chiesti come si crea un QR Code e soprattutto come farlo gratis? In questa guida vi daremo alcune modalità per crearne uno.

Come creare un QR Code gratis

Creare un QR Code da sito web

Se non volete scaricare un'applicazione sul vostro smartphone e vi serve creare un codice QR sul vostro PC, potete affidarvi ai vari siti dedicati a questa funzione. Uno dei più noti e semplici è senza dubbio QR Code Generator, che vi permette di realizzare un codice per tanti tipi di servizi, anche per profili delle app di messaggistica.

Vi basterà scegliere la destinazione, inserire l'url o il file che vi serve e poi personalizzarlo a piacimento. Tutto molto semplice. Per chi volesse, potete inserire anche il vostro logo personale semplicemente iscrivendovi (per quelli semplici non è obbligatoria la registrazione).

Applicazione Android/iOS

Se andate più comodi ad utilizzare lo smartphone o il tablet, oppure la trovate una via più semplice per condividere un QR Code, potreste scaricare un'applicazione dedicata su telefono. L'applicazione che vi consigliamo, tra le più note, utili e semplici, è senza dubbio QR Reader for Android e for iOS. Praticamente due facce della stessa medaglia, solo per due sistemi diversi.

Per crearne uno, dovrete andare su Creator (Android) o sull'icona del codice QR (iOS). C'è però una differenza tra i due. Il primo non ha possibilità di modifica vera e propria, mentre il secondo metodo, quello per iPhone, ha invece questa possibilità ma gratuitamente potrete solo cambiarvi colore. Per le altre funzioni, dovrete sbloccare la modalità Premium a pagamento. Trovate la pagina di download qui in basso.

Come creare QR Code WhatsApp e Telegram

Sapevate che potevate creare un QR anche dal vostro account WhatsApp o Telegram? Per poter condividere il vostro contatto infatti, le applicazioni vi permettono di generare un codice a barre bidimensionale e per ottenerli, vi basterà semplicemente cliccare sull'icona del codice QR di fianco al nome. Utile, no?

