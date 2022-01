Come bloccare le chiamate di spam dei call center su smartphone

Nel caso non lo sapeste già, nella giornata del 22 gennaio 2022, dal Consiglio dei Ministri è arrivata l'approvazione della riforma che permette anche ai numeri di cellulare di iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni. In poche parole, potrete finalmente bloccare le chiamate spam dei vari call center o di telemarketing in generale. In questa guida, nel frattempo che sia pubblicata in Gazzetta Ufficiale, vi spieghiamo come fare.

Come iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni con numero di cellulare

Prima di spiegarvi però come per iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni, vi illustriamo prima cosa sia tale programma. Esso è un servizio pubblico inaugurato nel 2010: esso ci permette di registrare il proprio numero di telefono al fine di segnalare che non vogliamo più ricevere telefonate promozionali o comunque inerenti a ricerche di mercato.

Chiaramente, sono i call center a dover consultare in questo registro se effettivamente il numero è inserito nella lista di quelli che hanno negato il consenso a ricevere telefonate di telemarketing. Purtroppo, questa cosa avviene solo in via teorica e quindi capita che qualche volta le chiamate spam arrivino comunque. In ogni caso, questo è sicuramente un punto di partenza per evitare ulteriori fastidi e soprattutto, a volte basta dichiarare durante la telefonata di essere iscritti per non ricevere più telefonate di questo tipo.

Questo servizio era disponibile fino al 22 gennaio solo per i telefoni fissi, mentre ora anche gli smartphone (o i cellulari in generale) possono essere iscritti senza problemi. Come comunicato del sito ufficiale, esistono 4 metodi per iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni e ve li spieghiamo di seguito.

Sito Web

La prima opzione riguarda quella del sito web dedicato al Registro degli oppositori. Per poter ovviare alla richiesta, bisogna semplicemente accedere alla pagina dedicata, compilare i campi richiesti nel modulo ed il gioco è fatto. Qui è possibile anche aggiungere più numeri di telefono ed inoltre potete segnalare quali tipi di pubblicità non volete più ricevere. Una volta effettuato il procedimento, dallo stesso sito è possibile consultare il nostro stato di iscrizione o, eventualmente, rimuoverlo.

In via telefonica

Un altro metodo per potersi iscrivere al Registro pubblico delle opposizioni è tramite telefono. Basta infatti comporre il numero verde 800 265 265 per poter richiedere la registrazione. Tutto ciò che dovrete fare è seguire le indicazioni della voce automatica, che vi chiederà i vostri dati personali. Nel caso voleste, potete parlare anche con un operatore in carne ed ossa, che vi assisterà dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

Email

Un'altra modalità, sicuramente più rapida, è quella della registrazione tramite mail, dove dovrete inviare all'indirizzo mail iscrizione@registrodelleopposizioni.it il modulo dedicato che trovate in fondo all'articolo. Nel caso aveste dubbi su come compilarlo, vi consigliamo di leggere la guida per compilare i vari campi in digitale, visto che se lo compilate a mano non verranno gestiti dal sistema del servizio.

Iscriversi al Registro tramite Raccomandata

Se chi richiede l'iscrizione al Registro preferisce fare il tutto di proprio pugno, può sempre ricorrere alla classica Raccomandata, che va composta dal modulo sopracitato (che stavolta potete compilare a mano) e dalla fotocopia del vostro documento di identità che invierete all'indirizzo:

GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI

UFFICIO ROMA NOMENTANO

CASELLA POSTALE 7211

00162 ROMA (RM)

Insomma, questi erano tutti i metodi per potersi liberare dalle chiamate spam che i call center vi propinano quotidianamente sui vostri smartphone, che finalmente vi lasceranno lavorare senza fastidi o comunque non ricevere più disturbi durante il vostro tempo libero.

