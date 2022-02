Red Magic 7: la ricarica è da record, ma c’è il trucco

Con l'aumentare delle tecnologie di ricarica per mobile sempre più compatte ma sempre più veloci, ci si chiede spesso fin dove si possa arrivare. La risposta prova a darcela Red Magic 7 Pro, il quale dovrebbe offrire il supporto ad una ricarica rapida mai vista prima a bordo di uno smartphone.

Aggiornamento 10/02: la serie Red Magic 7 conferma la ricarica rapida più veloce sulla piazza, ma non nella modalità che ci si aspettava. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Red Magic 7 Pro con ricarica ultra-rapida: avremo il telefono pronto all'uso in un lampo?

A riportare questa certificazione è Digital Chat Station, che segnala non solo l'utilizzo del prossimo chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 per la serie Red Magic 7, ma anche che il modello Pro abbatterà quasi sicuramente il record di ricarica finora presentato sul mercato. Infatti, con un supporto ai 20V e gli 8.25A, si raggiunge la bellezza di 165W, uno standard che in commercio non è stato ancora raggiunto.

Specifichiamo questo perché i più attenti avranno già pensato allo standard Hyper Charge di Xiaomi a 200W, ma che ad oggi non è presente su alcuno smartphone rilasciato. La nuova ricarica di Red Magic 7 Pro inoltre abbatte anche il record raggiunto dal concept phone Infinix. Insomma, il gaming mobile sta per compiere un altro passo da gigante nell'esperienza d'uso.

La domanda ora che ci si pone è: sarà applicata anche sul modello base, oppure quest'ultimo avrà una velocità minore? Ma soprattutto, in quanto tempo il nostro smartphone sarà pronto con una ricarica a 165W? Con i 120W di Xiaomi, sono necessari appena 17 minuti per una carica completa, quindi è possibile che si possa scendere sotto i 10 minuti con tali capacità?

Red Magic 7 Pro con ricarica da 165W: arriva la “conferma” | Aggiornamento 25/01





Si torna a parlare di Red Magic 7 e 7 Pro, questa volta con alcune immagini leak direttamente da un insider cinese. Gli scatti dal vivo ci mostrano quello che dovrebbe essere il caricatore degli smarpthone o della sola versione Pro: si nota chiaramente il logo Nubia in bella vista, ma sopratutto la velocità stellare della ricarica rapida. La gamma da gaming di Red Magic arriverà quindi con il supporto ai 165W, la ricarica più veloce sul mercato (dato che in altri casi, già citati poco sopra, si è trattato di dimostrazioni o di concept).

Red Magic : la carica sarà a 135W, ma è confermato il caricabatterie da 165W | Aggiornamento 10/02

Buone nuove arrivano dagli ultimi teaser ufficiali in merito alla serie Red Magic 7. O meglio, le aspettative create dal brand erano decisamente alte, visto che nel primo teaser relativo alla ricarica su Weibo, avevano lasciato intendere che la ricarica rapida arrivasse ai tanto vociferati 165W da record. Ebbene, non è proprio così.

Infatti, se è pur vero che il teaser ha annunciato in confezione troveremo il caricabatterie da 165W visto in precedenza, la ricarica massima supportata dalla batteria da 5.000 mAh dallo smartphone da gaming è da 135W. A livello commerciale è comunque un record, ma sicuramente resta un po' di “delusione” (tra molte virgolette) per la speranza di vedere questo salto di qualità assoluto.

Ma in quanto si ricaricherà la batteria del Red Magic 7? Di recente abbiamo visto un concept phone di Infinix in azione, con ricarica da 160W: il terminale è stato in grado di offrire una carica completa in appena 10 minuti. Per i gaming phone di Nubia abbiamo invece una ricarica al 100% in 15 minuti, che è sempre ragguardevole, ma non un record in senso stretto.

