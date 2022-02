A Carnevale vesti anche il tuo smartphone Xiaomi, OPPO, OnePlus e Realme!

Mentre si pensa a San Valentino (a proposito, avete dato un'occhiata alle nostre idee regalo tech per Lei e per Lui?), in realtà ci sarebbe anche un'ulteriore festa in arrivo. Carnevale si avvicina e se siete in cerca di un modo divertente di festeggiare potreste pensare a “travestire” anche il vostro smartphone: se avete un terminale Xiaomi, OnePlus, OPPO o Realme allora date un'occhiata alla nostra selezione di cover simpatiche!

Xiaomi, OPPO, OnePlus e non solo: anche il tuo smartphone si veste per Carnevale

Vi segnaliamo che tutti i prodotti degli store indicati offrono la spedizione AliExpress Standard Shipping con consegna garantita entro Carnevale. Non vi resta che dare un'occhiata alla nostra selezione di particolarissime cover per rendere unico il vostro smartphone: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Nel caso in cui sia presente un Coupon Venditore da riscattare (all'interno delle pagine, subito sotto il prezzo) utilizzatelo per ricevere un risparmio maggiore.

Nel caso in cui siate in possesso di un dispositivo Apple di ultima generazione, vi segnaliamo anche alcune cover ad hoc.

Le alternative non finiscono qui e di seguito trovate alcune soluzioni decisamente sopra le righe, sempre per il vostro fidato smartphone. Tuttavia vi segnaliamo che in questo caso non è garantita la consegna entro il periodo di Carnevale.

Si tratta di varie custodie pellicciose per Xiaomi, Redmi e POCO, con un piccola aggiunta per chi ama gli unicorni.

Allora, che ve ne pare di queste cover divertenti per Carnevale, per vestire il vostro smartphone Xiaomi, OPPO, Realme o OnePlus? Fateci sapere se avete trovato quella che fa al caso vostro!

