Honor Magic 4 Pro: subito testa a testa con Galaxy S22 Ultra nei benchmark

Se Samsung Galaxy S22 Ultra è stato lo smartphone più atteso del mese di febbraio, Honor Magic 4 Pro potrebbe essere il prossimo a creare un certo “hype”. La fascia top del brand ha iniziato a testarsi nei benchmark proprio in confronto con la variante top della nuova serie Samsung, portando risultati effettivamente interessanti.

Honor Magic 4 Pro supera Samsung Galaxy S22 Ultra nei primi benchmark

A riportare i test benchmark di Honor Magic 4 Pro (o presunto tale) è stato il leaker Teme su Twitter, mostrando proprio la “sfida” che il prossimo flagship del brand di George Zhao ha tenuto contro il nuovo arrivato di Samsung. I risultati potrebbero risultare, per qualcuno, un'effettiva sorpresa.

Infatti, se per il Single Core il vantaggio dell'Honor possiamo definirlo minimo, in Multi Core il divario di questo vantaggio su Galaxy S22 Ultra cresce in maniera molto più netta, con quasi 600 punti di differenza. Il leaker finlandese specifica inoltre che i chipset testati sono entrambi Snapdragon 8 Gen 1, quindi a parità (teoricamente) di potenza e non in confronto ad Exynos 2200 (versione arrivata da noi in Europa). Questo lascia ben sperare quindi per il lavoro che Honor sta svolgendo sul dispositivo o comunque su tutta la serie.

Chiaramente, per ogni benchmark che si va ad interpretare, non è applicabile alla resa quotidiana che uno smartphone può avere, ma già conoscere determinate prestazioni fa in modo di generare attenzione e aspettative da un dispositivo, che nel caso di Honor Magic 4 Pro ha aspettative alte anche per la fotocamera. Se ne volete sapere di più, vi lasciamo il nostro approfondimento dedicato.

