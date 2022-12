TicWatch Pro 3 e Samsung Galaxy Watch 4: WearOS a partire da 100€ con Amazon Warehouse

Le occasioni sull'usato garantito di Amazon continuano: non solo smartphone (date un'occhiata a Redmi Note 11) ma anche indossabili con Wear OS a bordo. Insomma, l'e-commerce più famoso al mondo non si fa mancare niente ed a questo giro ci offre due soluzioni di tutto rispetto ad un prezzo assurdo. TicWatch Pro 3 (LTE) e Samsung Galaxy Watch 4 sono in super sconto su Amazon Warehouse!

TicWatch Pro 3 e Samsung Galaxy Watch 4 a prezzo super su Amazon Warehouse: imperdibili!

La sezione Warehouse è dedicata – come anticipato anche in apertura – all'usato garantito: si tratta di prodotti aperti, frutto di resi, che vengono riproposti a prezzo ribassato. In questo caso abbiamo due smartwatch Wear OS che non hanno bisogno di presentazioni, ovvero TicWatch Pro 3 e Samsung Galaxy Watch 4, in entrambi i casi proposti a cifre assurdamente basse grazie ad Amazon Warehouse.

Il primo modello è disponibile in versione LTE (ma c'è anche quella solo GPS, senza rete dati) mentre nel caso del dispositivo targato Samsung abbiamo sia la versione standard che quella classic, rispettivamente da 44 mm e 42 mm. Approfittane ora: si tratta di prodotti disponibili in quantità limitatissime, quindi è bene procedere con celerità!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock: ribadiamo che si tratta di quantità limitate, quindi affrettatevi! E se il prodotto risulta terminato, provate a visualizzare le “altre opzioni d'acquisto” direttamente nella pagina prodotto su Amazon.

⌚️ TicWatch Pro 3 LTE – Amazon Warehouse 💶 96.3€ (120.4€ – 20%) 🔗 Link all'acquisto

– Amazon Warehouse

⌚️ Samsung Galaxy Watch 4 da 44 mm – Amazon Warehouse 💶 96.4€ (120.6€ – 20%) 🔗 Link all'acquisto

– Amazon Warehouse

⌚️ Samsung Galaxy Watch 4 Classic da 42 mm – Amazon Warehouse 💶 135.6€ (169.5€ – 20%) 🔗 Link all'acquisto

– Amazon Warehouse

Per restare sempre aggiornato sulle offerte top e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alle migliori occasioni sul web (anche sui ricondizionati)!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il