Xiaomi dà il via alle offerte di Natale: spendi, risparmia e ricevi tanti regali!

Chi ha detto che il Black Friday è l'ultima occasione dell'anno per risparmiare? Il mese di dicembre è altrettanto ghiotto! Con l'arrivo del Natale tutti pensano ai regali e i principali store fanno a fare per proporre offerte golose, come nel caso dell'e-commerce ufficiale di Xiaomi: smartphone, tablet ed accessori sono in sconto e grazie alla promo Spendi & Risparmia è possibile ottenere un ennesimo vantaggio. E non finisce qui perché ci sono anche dei regali!

Partono le offerte dello store ufficiale Xiaomi, per i tuoi regali tech

Lo store di Xiaomi è solito proporre offerte interessanti, condite da un paio di promo davvero niente male. Con l'iniziativa Spendi & Risparmia è possibile ricevere uno sconto in base alla spesa effettuata; inoltre ci sono delle soglie di prezzo per ricevere dei regali. Si tratta di prodotti Xiaomi completamente gratis!

Per quanto riguarda la promozione: spendendo una determinata cifra è possibile ricevere uno sconto e vale anche su dispositivi già in offerta:

ogni 250€ spesi si riceve uno sconto di 20€ ;

; ogni 350€ spesi si riceve uno sconto di 30€.

Abbiamo poi alcuni regali targati Xiaomi in base all'ordine che viene effettuato tramite lo store ufficiale.

🎁 Per ordini superiori ai 200€ ricevi in REGALO Kit 10 Penne Xiaomi Gel

Kit 10 Penne Xiaomi Gel 🎁 Per ordini superiori ai 450€ ricevi in REGALO un Mi Smart Speaker o Xiaomi Hair Clipper

un Mi Smart Speaker o Xiaomi Hair Clipper 🎁 Per ordini superiori ai 650€ ricevi in REGALO uno Xiaomi Doorbell 3 o Smart Pet Food Feeder

Le iniziative dedicate ai regali di Natale dureranno fino al 18 dicembre: resta da vedere se ci saranno altre promozioni dopo questa data, ma è probabile che non mancheranno ulteriori sorprese!

Per scoprire tutti i prodotti Xiaomi in offerta, dai un'occhiata alla pagina dedicata: qui trovi gli smartphone, gli accessori e i vari dispositivi in sconto, perfetti per un regali di Natale tech (per sé stessi o per i propri cari)!

