iQOO Neo 7 Racing Edition avvistato dal vivo: lancio imminente?

Dopo il lancio della Serie 11 in Cina, iQOO sembrerebbe essere tornata a lavoro sul Neo 7 con una versione Racing Edition che potrebbe arrivare sul mercato entro poche settimane. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il lancio di questo nuovo smartphone sarebbe imminente.

iQOO Neo 7 Racing Edition con Snapdragon 8 Plus Gen 1 potrebbe arrivare a breve

iQOO Neo 7

Secondo quando affermato dal noto insider Digital Chat Station, il nuovo iQOO Neo 7 Racing Edition avrà uno schermo piatto e sarà alimentato dal chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1, 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

L'insider suggerisce che l'arrivo di questo nuovo smartphone sarebbe previsto entro la fine del 2022, almeno sul mercato cinese. La prima immagine trapelata mostra anche che il dispositivo sarà equipaggiato con OriginOS 3.

Prima del lancio ufficiale di iQOO Neo 7 SE, si era tanto vociferato di un nuovo modello 7s in arrivo sul mercato. Sembrerebbe, a questo punto, che il modello in questione fosse in realtà il Racing Edition che potrebbe arrivare sul mercato nelle prossime settimane.

Il nome il codice del nuovo smartphone potrebbe essere vivo V2232A, certificato dall'autorità cinese 3C lo scorso novembre, mentre la versione standard di iQOO Neo 7 è arrivata in Cina ad ottobre 2022.

