Dove comprare ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal e ROG Phone 6D Batman Edition

Il top di gamma da gaming di ASUS ha ricevuto un paio di versioni speciali davvero niente male che di certo solleticano i palati più fini. Se anche voi siete stati conquistati dal flagship, ecco dove comprare ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition e ROG Phone 6 Batman Edition: per veri appassionati!

ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition e Batman Edition disponibili: dove comprare le due versioni speciali

Entrambe le versioni speciali di ASUS ROG Phone 6 e 6D presentano le medesime caratteristiche dei modelli standard. Quello che cambia è la confezione ed il design generale, insieme ai temi preinstallati: nel caso del modello principale abbiamo un'edizione dedicata a Diablo Immortal, versione mobile del celebre gioco targato Blizzard.

Abbiamo poi una Batman Edition, in questo caso pensata per ROG Phone 6D: specifiche e caratteristiche restano invariate, fatta eccezione per il chipset (in questo caso un Dimensity 9000+).

Se volete scoprire tutti i dettagli sulla nuova gamma da gaming di ASUS, date un'occhiata ai nostri approfondimenti: ROG Phone 6 ROG Phone 6D



E ora, bando alle ciance: andiamo a scoprire dove comprare ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition e ROG Phone 6D Batman Edition!

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

GizTop

Gli smartphone sono spediti dalla Cina con VAT Tax inclusa e spese di spedizione specificate per ogni modello. Lato software parliamo di modelli CHINA, con ROM in lingua cinese ed inglese; il Play Store viene già preinstallato. Il prezzo per ogni dispositivo fa riferimento al taglio di memoria indicato: la cifra varia in base alla configurazione.

Bande supportate: 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 5G: N1/N3/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78/N79



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate ai nuovi flagship da gaming di ASUS.

