Xiaomi Mi 6 torna a risplendere con la MIUI 14 grazie ad una ROM

Uno sviluppatore cinese è riuscito a portare la MIUI 14 su Xiaomi Mi 6, uno degli smartphone più apprezzati di sempre che ha contribuito enormemente al successo globale dell'azienda cinese. Nonostante la versione 14 della MIUI sia basata su Android 13, per questo smartphone ci si è dovuti accontentare di una versione precedente del sistema operativo.

Android 11 e MIUI 14 arrivano su Xiaomi Mi 6 grazie ad una ROM custom

Arrivato sul mercato nel 2017, Mi 6 è ricordato dai fan come uno dei migliori smartphone mai prodotti da Xiaomi ed uno sviluppatore cinese ha voluto portarlo di nuovo alla gloria con una custom ROM in grado di installare Android 11 e MIUI 14 (aggiornata in versione Stabile proprio in queste ore).

Le novità introdotte riguardano principalmente le cartelle personalizzabili con le nuove icone, i nuovi widget, le funzionalità per la privacy e la possibilità di disinstallare le app di sistema (al netto delle più importanti, ovvero Telefono, Messaggi, Fotocamera, Impostazione e Store).

Lo sviluppatore Amktiao ha pubblicato le prime immagini del nuovo sistema operativo in azione su Xiaomi Mi 6, ma per veder pubblicata la custom ROM potrebbe volerci ancora un po' di tempo.

