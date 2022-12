Moto X40 sarà lo smartphone “base” di Motorola con la ricarica più veloce di sempre

Mancano poche ore al lancio dei nuovi smartphone Motorola della serie Moto X40, ma delle nuove certificazioni anticipano alcune delle caratteristiche troveremo a bordo dei prossimi medio-gamma.

Motorola Moto X40 ottiene la certificazione 3C e HDR+

In queste ultime ore, Moto X40 ha ottenuto diverse certificazioni, a partire dalla certificazione 3C, che sembra rivelare un dettaglio molto interessante della variante standard della serie.

A quanto pare, infatti, Moto X40 supporterà la ricarica rapida a 125 W, lo standard più veloce raggiunto dagli smartphone Motorola e che finora abbiamo visto solo sull'X30 Pro e sull'Edge 30 Ultra. In altre parole, Moto X40 sarà il primo smartphone non-ultra-pro ad ottenere uno standard di ricarica rapida a tre cifre. Oltre ciò, il dispositivo supporterà anche uno standard più lento da 68 W.

Il dispositivo è anche apparso nel database di HDR+, per cui il display sarà in grado di produrre circa un miliardo di colori diversi e rappresentare accuratamente le parti luminose e scure di una scena, rendendo i contenuti video più coinvolgenti.

Nelle scorse settimane, sono già trapelati numerosi dettagli su Moto X40 e X40 Pro. Per scoprirli tutti non dovremo attendere ancora molto, in quanto il lancio della serie è atteso per il prossimo 15 dicembre.

Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli di Motorola Moto X40, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni trapelate finora su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita del dispositivo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il