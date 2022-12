Moto X40 Pro con Snap 8 Gen 2: annunciata la data

Motorola continua la sua scalata al mercato smartphone e la nuova serie per farlo sembra proprio quella composta da Moto X40 e X40 Pro. I nuovi top gamma del brand si presentano come smartphone concreti, con specifiche di un certo spessore e che porteranno probabilmente al debutto il nuovo chipset di punta Snapdragon, ma a che prezzo?

Aggiornamento 08/12: abbiamo la data di presentazione ufficiale per Moto X40 e X40 Pro. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Moto X40 e X40 Pro: tutto quello che sappiamo ad oggi

Design e display

Come si presenta il nuovo modello che inaugura la serie Moto X40/Edge 40 Pro? Partendo dal presupposto che sia il modello base che quello Pro sembrano condividere lo stesso aspetto, il design del dispositivo ha uno stile simile a quello di Edge 30 Ultra/X30 Pro, quindi con un bumper della fotocamera quadrato in rilievo che integra tre sensori.

Secondo le indiscrezioni, il dispositivo avrà dimensioni pari a 61,3 x 73,9 x 8,6 mm (10,8 mm, se vogliamo considerare anche il modulo fotocamera) e potrebbe presentare un telaio in metallo.

Oltre a ciò, abbiamo anche le indicazioni per il display, che come possiamo vedere è curvo sui 4 lati ed è uno schermo punch-hole centrale da 6,67″ Full HD+. Il pannello è poi realizzato con tecnologia OLED 10-bit e ha un refresh rate che potrebbe essere ancora a 144 Hz per la variante base, e di 165 Hz per Moto X40 Pro.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Cosa sappiamo in merito alle specifiche tecniche del prossimo Moto X40 e X40 Pro? L'azienda cinese ha confermato la presenza del nuovo chipset di punta di Qualcomm, cioè lo Snapdragon 8 Gen 2. Un'altra informazione presente è quella, confermata dal General Manager di Lenovo, di una RAM di tipo LPDDR5x che però non è una novità, in quanto il primo ad utilizzarla è stato Realme GT 2 Master Explorer. E, proprio per i tagli di memoria, abbiamo certificati dagli 8 ai 18 GB RAM e dai 128 ai 512 GB di storage.

Tornando invece alle caratteristiche certificate di Moto X40, avremo una ricarica rapida a 68W, con una batteria che pare dividersi in due varianti: una da 4.950 mAh (commercializzata a 5.000, probabilmente) e una da 4.450 mAh (anche qui potrebbe salire a 4.500). Non sappiamo perché ci siano due versioni, ma non è escluso che c'entri la potenza di ricarica. Si dice, infatti, che Moto X40 Pro possa supportare la ricarica rapida a 125 W. Con un teaser, inoltre, è stata confermata anche la certificazione IP68 per la resistenza all'acqua e alla polvere.

Fotocamera

Passando poi alla fotocamera, abbiamo tre sensori il cui principale sarà da 50 MP e chissà che non vedremo il debutto di un possibile Sony IMX890, salvo che non si utilizzi ancora un sensore OmniVision. Per gli altri due, invece, abbiamo un altro sensore da 50 MP (e attenzione che potrebbe essere il chiacchierato IMX758) per la grandangolare e per finire, un sensore da 12 MP per i ritratti. Infine, la selfie camera, che sarà ancora una volta da 60 MP, come ci ha abituati il modello precedente.

Moto X40 e X40 Pro – Prezzo e data di uscita

Adesso è ufficiale: la presentazione ufficiale della serie Moto X40 avrà luogo il prossimo 15 dicembre. Quanto al prezzo, possiamo ambire a vedere un top gamma che non superi i 600€, come ci ha abituati Motorola con i suoi smartphone. Capiremo poi se nella trasposizione Global, cioè con Moto Edge 40 Pro, quale potrebbe essere il target in termini di costi.

