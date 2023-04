Honor Magic 5 Pro ufficiale in Italia, ed è già in offerta

Dopo essere stato presentato ufficialmente al MWC 2023 di Barcellona, adesso Honor Magic 5 Pro diventa disponibile sul mercato anche in Italia. Si rinnova così la categoria dei top di gamma targata Honor, con uno smartphone che porta sullo scaffale una scheda tecnica fra le migliori in circolazione.

Honor Magic 5 Pro è ufficialmente disponibile in Italia: specifiche e prezzo

Honor Magic 5 Pro si basa sullo Snapdragon 8 Gen 2 di ultima generazione e ha uno schermo LTPO da 6,81″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz. La scocca è certificata IP68 e contiene una batteria da 5.100 mAh con supporto alla ricarica rapida a 66W e wireless 50W (anche inversa); oltre a una selfie camera da 12 MP con sensore di sblocco facciale 3D, sulla parte posteriore c'è una tripla fotocamera da 50+50+50 MP che gli ha permesso di conquistare il primo posto su DxOMark.

Disponibile nelle due colorazioni Black e Meadow Green, Honor Magic 5 Pro arriva in Italia al prezzo di listino di 1.199€ per l'unica variante da 12/512 GB. Per celebrarne il lancio, Honor ha predisposto due offerte promozionali: la prima va dal 21 aprile al 3 maggio e comprende uno sconto di 100€ e l'omaggio di caricatore wireless, cuffie Honor Earbuds 3 Pro e 6 mesi di garanzia contro la rottura dello schermo; la seconda va dal 4 al 31 maggio ed è uguale tranne l'inclusione del caricatore wireless. Per il momento, è disponibile soltanto sullo store ufficiale HiHonor e successivamente sarà presente anche su Amazon.

