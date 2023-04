Motorola Edge 40 Pro ufficiale: il top di gamma arriva in Italia

Aggiornamento 04/04: Moto Edge 40 Pro è stato presentato in Italia, trovate tutti i dettagli nell'articolo.

Motorola continua la sua scalata al mercato smartphone e lo fa con il nuovo Motorola Edge 40 Pro, precedentemente conosciuto in Asia sotto il nome di Moto X40. Il nuovo top gamma del brand di Lenovo si presenta come uno smartphone concreto, con specifiche di un certo spessore, adesso al debutto anche in Italia.

Motorola Edge 40 Pro ufficiale: tutte le novità del top di gamma Motorola

Design e display

Motorola Edge 40 Pro ha uno stile simile a quello di Edge 30 Ultra, quindi con un bumper della fotocamera quadrato in rilievo che integra tre sensori. Presenta un telaio in alluminio aeronautico e un display curvo sui 4 lati con design punch-hole centrale da 6,7″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel). Il pannello è realizzato con tecnologia pOLED 10-bit a 1,07 miliardi di colori, HDR10+ e ha un refresh rate elevato a 165 Hz oltre che adattivo in automatico fino a 120 Hz. Per lo sblocco biometrico c'è un sensore d'impronte di tipo ottico celato sotto allo schermo e la protezione è affidata al Gorilla Glass Victus. Con dimensioni di 161,2 x 74 x 8,6 mm e un peso di 197 grammi, in Italia è disponibile nella colorazione Quartz Black con certificazione IP68.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Moto Edge 40 Pro è un top di gamma di nuova generazione, alimentato dall'ultimo chipset di punta di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2. Realizzato a 4 nm da TSMC, contiene CPU octa-core a 3,2 GHz Cortex-X3, GPU Adreno 740 e tagli di memoria da 8/12 GB di RAM LPDDR5X e 128/256/512 GB di spazio d'archiviazione UFS 4.0 non espandibile. Per ciò che concerne l'autonomia, ha una batteria a doppia cella con amperaggio da 4.600 mAh e ricarica ultra-rapida a 125W, oltre che ricarica wireless a 15W (e inversa a 5W). C'è anche un impianto di dissipazione composto da una camera di vapore da 3.002,39 mm².

Il software MyUI 5.0 si basa su Android 13, la connettività include 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS a doppia frequenza, USB-C, non mancano speaker stereo, 4 microfoni e motore di vibrazione X-Axis. Passando infine alla fotocamera, troviamo tre sensori da 50+50+12 MP con OIS, OmniVision OV50A a 1/1.55″ e pixel da 2,0 µm, ultra-grandangolare Samsung S5KJN1 con FoV di 115° e pixel da 1,3 µm che funge anche da macro e teleobiettivo 2x con sensore Sony IMX663 a 1,22 µm. Infine, la selfie camera è ancora una volta da 60 MP f/2.2

Scheda tecnica

Dimensioni di 161,16 x 74 x 8,59 mm per 199 grammi

Colorazioni Quartz Black e Tourmaline Blue

Certificazione IP68

Display p-OLED da 6,7″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 a 392 PPI, refresh rate a 165 Hz e protezione Gorilla Glass Victus

Lettore d'impronte ottico nello schermo

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm TSMC

CPU octa-core (1 x 3,2 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A510)

GPU Adreno 740 a 680 MHz

8/12 GB di RAM LPDDR5X

128/256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

Batteria da 4.600 mAh con ricarica rapida 125W, wireless e inversa a 15W

Tripla fotocamera posteriore da 50+50+12 MP con OIS, ultra-grandangolare/macro e teleobiettivo 2x

Selfie camera da 60 MP

Speaker stereo

Supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C, GPS a doppia frequenza

Sistema operativo Android 13 con MyUI 5.0

Moto Edge 40 Pro – Prezzo e disponibilità

Moto Edge 40 Pro arriva in Italia e lo fa al prezzo di listino di 999€ per l'unica variante da 12/256 GB, ma fino al 16 aprile sarà possibile acquistarlo a 939€ su Amazon e nel flagship store di Milano.

