Redmi Note 11 a 129€: ancora un affare su Amazon Warehouse!

Voglia di uno smartphone economico, dal prezzo accattivante a poco più di 100€? Allora eccovi una soluzione perfetta, ancora una volta da Amazon Warehouse: Redmi Note 11 è disponibile in sconto ad un prezzo interessante, a cui si aggiunge la promozione -20%. In questo modo diventa un'occasione da prendere al volo!

Le occasioni Amazon Warehouse continuano con un altro smartphone dal prezzo super accessibile, stavolta targato Xiaomi. Redmi Note 11 scende a soli 129€: si tratta di un prodotto usato garantito. Lo sconto del 20% viene applicato direttamente al checkout, in occasione della promozione di dicembre dedicata ad una selezione di prodotti Warehouse (proposto a -20% fino alla fine del mese, ovviamente salvo esaurimento scorte). Come al solito vi ricordiamo che i prodotti Warehouse beneficiano del reso.

Redmi Note 11 è uno degli ultimi low budget di Xiaomi. Il dispositivo monta uno schermo AMOLED da 6.43″ Full HD+ a 90 Hz, è mosso dallo Snapdragon 680 ed è alimentato da una batteria da 5.000 mAh. Non manca una Quad Camera con sensore principale da 50 MP. Se vuoi saperne di più, eccoti la nostra recensione.

