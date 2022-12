OnePlus X27 e E24 ufficiali: inizia l’avventura nei monitor

Dopo essersi fatta un nome di rilievo nel mondo degli smartphone, OnePlus presenta X27 ed E24, due sigle che indicano la nuova avventura che il brand ha deciso di intraprendere nel mondo dei monitor per PC. Dopo i telefoni, il brand si è introdotta in mercati come quello delle cuffie wireless e non, per poi introdursi nel mondo degli smartwatch e infine quello delle smart TV. Era quindi fisiologico che OnePlus potesse abbracciare anche il mondo degli schermi per computer dopo quello televisivo: vediamo cos'ha da offrire OnePlus in tal senso.

OnePlus presenta i suoi primi monitor X27 ed E24, per i gamer ma non solo

OnePlus Monitor X27 è il modello più pregiato fra i due. Ha uno schermo IPS da 27″ QHD (2.560 x 1.440 pixel) in 16:9 e ha delle velleità da prodotto da gaming. Lo si nota dall'implementazione di un refresh rate massimo di 165 Hz, supporto AMD FreeSync Premium e un tempo di risposta di 1 ms, caratteristiche ideali per un monitor da affiancare a un computer ad alte prestazioni videoludiche (ma non solo). Le altre specifiche includono trattamenti anti-riflesso, luminosità di 350 nits, 1,07 miliardi di colori con DCI-P3 95%, angolo di visione di 178° e VESA DisplayHDR400 con certificazione TÜV Rheinland.

Sulla parte posteriore c'è connettività USB Type-C con supporto 65W Power Delivery, così come HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, ingresso mini-jack e due porte USB 3.0. Inoltre, lo stand di supporto può essere regolato sia in altessa che in rotazione a 90°.

Passando a OnePlus Monitor E24, è una soluzione più economica pensata per chi non necessita di prestazioni elevate. È sempre un pannello IPS in 16: ma da 24″ Full HD (1.920 x 1.080 pixel) con refresh rate a 75 Hz, tempo di risposta di 5 ms e Adaptive Sync. La luminosità scende a 250 nits, i colori sono 16,7 milioni mentre il reparto connettività comprende USB Type-C a 18W, HDMI 1.4, VGA e ingresso mini-jack.

Prezzo e disponibilità

OnePlus Monitor X27 ed E24 sono stati presentati ufficialmente in India al prezzo di circa 320€ (27.999 INR) per X27 mentre non è stato ancora rivelato il prezzo di E24. Tuttavia, rimane il dubbio se vedremo mai i monitor OnePlus anche fuori dall'India, in particolare in Italia.

