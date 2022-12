Natale con Honor: le migliori idee regalo tech, fino al 30% di sconto!

Siamo nel bel mezzo del mese di dicembre, il periodo d'oro dei regali di Natale: se cercate delle soluzioni in salsa tech, puntando al risparmio e alla massima qualità, allora l'ecosistema Honor è la risposta. Smartphone, sia di fascia medio/alta che top, e notebook eleganti e potenti: anche quest'anno arrivano le offerte dello store ufficiale HiHonor, con tante occasioni e una sfilza di prodotti da mettere sotto l'albero!

I regali di Natale tech di Honor: tante occasioni sul meglio dell'ecosistema del brand

L'evento dello store Honor dedicato ai regali di Natale durerà fino al 21 dicembre: con la promozione Christmas Sale è possibile risparmiare fino al 30% sul meglio della tecnologia del brand. Le idee regalo tech non mancano di certo quando si parla di Honor, tra smartphone, indossabili, cuffie true wireless, notebook e tablet!

Date un'occhiata alla pagina dell'evento per non perdere nessuna occasione e scoprire tutti regali di Natale targati Honor!

Come anticipato poco sopra, per l'evento sono presenti tanti prodotti in offerta, per tutte le esigenze. Tra i protagonisti delle offerte di Natale troviamo Honor 70, smartphone ormai divenuto un punto di riferimento per la categoria: parliamo di un modello a tutto tondo, elegantissimo e ricco di funzionalità dedicati ai vlogger.

Honor 70 è un vero gioiello: gli angoli a doppia curvatura restituiscono un design simmetrico mentre l'ampio schermo OLED da 6.67″ a 120 Hz garantisce una visione chiara ed immersiva di tutti i contenuti. La fotocamera IMX800 da 54 MP insieme ad un modulo ultra-grandangolare e macro da 50 MP ed uno dedicato alla profondità offre un'esperienza di vlogging completa.

Abbiamo il tracciamento automatico, la possibilità di produrre due video contemporaneamente in Full View e Solo View (Dual Video Streaming), un sistema di identificazione intelligente del soggetto e tanto altro. Il cuore del dispositivo è lo Snapdragon 778G+ mentre la super ricarica da 66W lo rende operativo in pochissimo tempo: bastano 20 minuti per raggiungere il 60% della carica!

Il top di gamma del momento è sempre lui, Honor Magic 4 Pro, un dispositivo che abbiamo apprezzato inizialmente per il suo connubio tra stile, potenza e fotocamere stellari, e successivamente per la sua affidabilità a tutto tondo. Lo abbiamo provato per un mese e i risultati sono stati entusiasmanti!

Honor Magic 4 Pro è uno dei flagship più completi sul mercato, in grado di regalare grandi soddisfazioni. Lo schermo OLED da 6.81″ (2848 x 1312 pixel) è dotato di una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, tecnologia LTPO e bordi curvi, i quali donano un tocco di eleganza aggiuntivo.

Il retro è caratterizzato da un design unico, con una colossale fotocamera circolare: questa integra sensori da 50 + 50 + 64 MP, con un modulo contro lo sfarfallio durante lo scatto delle foto ed un sistema di messa a fuoco laser dTOF 8×8. Non manca un teleobiettivo a periscopio, con zoom digitale 100X (e OIS).

Il top di gamma è certificato IP68 ed è mosso dallo Snapdragon 8 Gen 1, per viaggiare alla massima potenza!

Siete in cerca di un notebook dallo schermo ampio, perfetto per l'intrattenimento e per il lavoro? Allora Honor MagicBook 16 è il terminale adatto: sia che stiate pensando ad una sorpresa di alto livello che ad un regalo per voi stessi, si tratta di un modello top a cui sarà difficile rinunciare una volta provato.

Parliamo di un modello mosso dal processore AMD Ryzen 5 5600H, con ben 16/512 GB di memorie (RAM DDR4 e storage SSD), Windows 11, Wi-Fi 6 ed un ampio schermo da 16.1″ Full HD a 144 Hz, con cornici sottilissime (solo 5.1 mm). Per la massima sicurezza è presente lo sblocco con l'impronta mentre la collaborazione multi-schermo permette l'interazione istantanea tra notebook e telefono.

Se preferite dei portatili ancora più compatti, allora date un'occhiata anche a MagicBook 14 e MagicBook 15: anche in questo caso la qualità è alle stelle ed il prezzo è super conveniente!

