Nothing Phone (1) è da prendere al volo: solo 270€ su Amazon Warehouse

Da quando Carl Pei ha lasciato OnePlus per fondare il suo brand la curiosità intorno al primo smartphone di Nothing è stata altissima. Il dispositivo non ha deluso le aspettative, presentandosi come un telefono unico nel suo genere: il design è qualcosa di mai visto prima e se anche voi siete stati ammaliati da Nothing Phone (1) allora non potete perdere quest'occasione targata Amazon Warehouse!

Nothing Phone (1) a prezzo bomba su Amazon Warehouse

Nothing Phone (1) è dotato di una scocca trasparente, caratterizzata da una piastra di copertura interna e ben 900 luci LED che formano un'interfaccia luminosa. Bello e stiloso, ma minimal ed elegante: lo smartphone è mosso dallo Snapdragon 778G+ con RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1, è dotato di uno schermo AMOLED da 6.55″ Full HD+ a 120 Hz, 10 bit e protezione Gorilla Glass 5 e monta una dual camera da 50 + 50 MP con OIS.

Insomma, stiamo parlando di un modello dallo stile accattivante ed unico, con ottime specifiche, ora ad un prezzo stellare. Nothing Phone (1) scende a 270€ su Amazon Warehouse: si tratta dell'usato garantito dell'e-commerce, quindi sinonimo di qualità. Lo sconto del 20% viene applicato direttamente al checkout, quindi inseritelo nel carrello e procedere per visualizzare il prezzo finale in offerta. Ovviamente c'è la possibilità di reso e tutte le solite garanzie di Amazon.

