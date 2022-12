Recensione DJI OSMO Action 3: l’action camera “per tutti” (più economica di GoPro)

Dopo il tentativo di rivoluzionare il form factor delle action camera, con il design modulare della Action 2, il brand torna sul classico dimostrando di aver imparato dai propri “errori” e mostrando i muscoli con un prodotto che sì, stilisticamente è meno innovativo della generazione precedente, ma che ha tutte le carte in regola per poter essere definita la miglior action cam del mercato: riuscirà la DJI Osmo Action 3 a mettere i bastoni tra le ruote al dominio del mercato di GoPro? La risposta potrebbe sorprendervi.

Recensione DJI OSMO Action 3 Adventure Combo

Unboxing

DJI Osmo Action 3 può essere acquistata singola, o con diverse tipologie di bundle ognuno dei quali è dedicato ad un determinato tipo di utilizzo. Il sample che abbiamo ricevuto in prova è l'Adventure Combo con il quale, oltre alla action camera, sono inclusi diversi accessori.

In questo bundle è presente anche un frame protettivo per la fotocamera, un selfie stick che si estende fino a 1.5 metri, due protezioni per le lenti, un adattatore adesivo su cui fissare la action camera, due adattatori per collegare gli accessori ai supporti GoPro, 3 batterie ed il relativo case di ricarica esterno che ne permetterà la ricarica contemporanea.

Design e materiali

Da un punto di vista esclusivamente stilistico, al primo approccio DJI Osmo Action 3 sembra quasi identica al modello originale di qualche anno fa ma guardandola più attentamente ci si rende conto che le differenze sono numerose. A partire dall'ottimo sistema di montaggio magnetico a sgancio che abbiamo visto sulla Action 2, ma che sul nuovo modello è diventato estremamente più solido e sicuro grazie ad un nuovo meccanismo di bloccaggio. Il dispositivo è grande 70,5 x 44,2 x 32,8 mm e pesa 145 grammi.

Inoltre, DJI Osmo Action 3 è dotata di un doppio display (uno posteriore ed uno anteriore) che è touch, il che permette di gestire tutte le funzionalità del dispositivo anche anteriormente, senza dover ruotare la fotocamera e utilizzare il più grande schermo posteriore: si tratta di una soluzione molto comoda soprattuto quando la fotocamera è montata su un selfie stick o in posizioni difficili da raggiungere, e potrebbe risultare estremamente utile anche per i vlogger che utilizzano DJI Osmo Action 3 per riprendersi. Lo schermo posteriore è da 2.25 pollici, mentre quello anteriore è da 1.4 pollici.

È poi presente un grande sportello laterale che integra un sistema di apertura molto simile a quello visto nella GoPro Hero 10 Black, e che protegge un vano in cui sono sintegrate la batteria e lo slot per la schera microSD. Esattamente dall'altro lato c'è uno sportellino che protegge l'USB-C ed il pulsanti sono stati sostanzialmente tutti riposizionati, in zone molto simili a quelle della GoPro: in precedenza, ad esempio, il tasto di accensione ed accesso ai menu e quello per la registrazione erano tutti sulla parte superiore del dispositivo.

Ottima l'idea di integrare nuovamente il copri-obiettivo sostituibile, visto nella prima generazione ma eliminato nella Action 2, che a mio parere è un must nelle action camera pensate per gli sport d'azione: la sua forma ed il posizionamento rendono questo sistema particolarmente semplice da smontare, a differenza di quello integrato nella GoPro che è piuttosto scomodo da maneggiare.

Questa protezione è realizzata con un anello in metallo zigrinato in alluminio lungo il bordo, che è protetto da uno strato in gomma ed utilizza un vetro di buona qualità che non inficia sulla qualità dell'immagine. È un sistema che funziona? Sì. Poteva essere realizzato meglio? Probabilmente. Effettivamente, data la qualità costruttiva generale di tutta la fotocamera, avrei preferito che quelli di DJI avessero pensato ad un sistema di protezione realizzato in materiali più resistenti, piuttosto che in alluminio che (per forza di cose) è stato rivestito in gomma.

Infine una piccola chicca: nel logo anteriore della fotocamera, la “O” della scritta “Action” integra un piccolo sensore di temperatura per il bilanciamento ottimale dell'immagine. Sinceramente è la prima volta che vedo un sensore del genere posto esteriormente ad una fotocamera, ma mi è sembrata un'idea molto intelligente che – appena notato – subito mi ha fatto venire la curiosità di vederlo in azione.

Caratteristiche tecniche

Potrà sembrarvi una cosa “anticonformista” ma la caratteristica della DJI Osmo Action 3 che più mi è piaciuta non è tecnica: è l'intuitività. Se acquistandola vi portate a casa la vostra prima action camera, la DJI Osmo Action 3 è praticamente perfetta. E lo è grazie allo schermo posteriore da 2.25” con una risoluzione di 640×360 pixel che, oltre a garantire una buona resa dell'immagine, è dotato di un pannello touch estremamente reattivo. La luminosità di picco di 750 nits inoltre, rende semplice l'interazione con i menu anche in condizioni di luce diretta ed il fatto che la stessa reattività si trovi anche sullo schermo anteriore, è un plus che effettivamente nessun dispositivo della concorrenza può garantire.

L’interfaccia con cui viene gestita la fotocamera è personalizzabile. Vi permetterà di memorizzare fino a cinque diversi profili personalizzati per passare rapidamente da una modalità di ripresa all’altra e aggiungere queste modalità al comando Quick Switch.

Si può poi anche controllare con lo smartphone tramite l'applicazione DJI Mimo, disponibile sia per iPhone che per Android, ed inoltre è possibile interagire con DJI Osmo Action 3 con la voce: tramite i controlli vocali si potrà dare il via alla registrazione di un video, oppure si potrà scattare una foto con tanto di conto alla rovescia.

Le modalità di scatto e registrazione sono multiple ma, va detto, sotto questo punto di vista ho trovato più ricca la GoPro. Poco male però, perché anche se DJI Osmo Action 3 ha meno modalità di registrazione video rispetto alla sua diretta concorrente, dispone comunque di tutto quello di cui il 99% delle persone potrebbe aver bisogno.

Il sensore fotografico è un CMOS da 1/1.7 pollici f/2.8 con un field of view di 155° ed campo di messa a fuoco da 0.3mm ad infinito. I video possono essere registrati in 16:9 oppure in 4:3 ed arrivano ad una risoluzione massima di 4k a 120 fps, mentre le foto vengono scattate a 12 megapixel.

Sono presenti anche la modalità slowmotion in 4K (fino a 4x), quella Hyperlapse (in cui, con un tocco, si potrà passare alla velocità normale) e timelapse, e tutti i video possono essere compressi in H.264 o HEVC con un bitrate massimo di 130 Mbps.

Ecco tutte le modalità di registrazione video della DJI Osmo Action 3:

• 4K (4:3): 4096×3072 a 24/25/30/48/50/60 fps

• 4K (16:9): 3840×2160 a 100/120 fps

• 4K (16:9): 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60 fps

• 2.7K (4:3): 2688×2016 a 24/25/30/48/50/60 fps

• 2.7K (16:9): 2688×1512 a 100/120 fps

• 2.7K (16:9): 2688×1512 a 24/25/30/48/50/60 fps

• 1080p (16:9): 1920×1080 a 100/120/200/240 fps

• 1080p (16:9): 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps

Inoltre la nuova action camera di DJI integra tre modalità di stabilizzazione elettronica, tra cui l'ottima RockSteady che arriva alla generazione 3.0. Eccole tutte:

A disposizione poi abbiamo tre tipi di stabilizzazione elettronica:

• RockSteady 3.0: elimina le vibrazioni in qualsiasi direzione;

• HorizonSteady: mantiene la linea dell’orizzonte fisse anche quando la camera ruota di 360°;

• HorizonBalacing: mantiene la linea dell’orizzonte con un’inclinazione massima di 45°.

Esperienza d'uso e qualità foto/video

Grazie all'attacco magnetico, alla possibilità di registrare anche video verticali già pronti per Instagram e TikTok, ed il menu reattivo ed intuitivo, l'esperienza d'uso della DJI Osmo Action 3 è molto diversa rispetto a quella tipica delle action camera. In sostanza, stiamo parlando probabilmente del modello più user-friendly in circolazione, il che è assolutamente un bene soprattutto considerando che non tutti gli acquirenti di questa tipologia di fotocamere praticano solo sport estremi. Vero è però, che la DJI Osmo Action 3 è impermeabile fino a 16 metri e ok, anche se non tutti sfrutteranno questa caratteristica, c'è da dire che la action camera di DJI può essere immersa 6 metri in più rispetto alla GoPro Hero 11.

In quanto a qualità fotografica, siamo nella media ma non si grida al miracolo. Al netto della risoluzione, gli scatti realizzati in condizioni di buona luminosità sono buoni. L'intervallo dinamico non è tra i migliori, questo va detto, ma il sensore di temperatura posizionato nel logo della fotocamera fa egregiamente il suo lavoro: soprattutto in ambienti complessi, come ad esempio sulla neve, gli scatti realizzati con DJI Osmo Action 3 sono davvero ben bilanciati e ricchi di dettaglio.

Le cose cambiano con il calar della notte. È in questi contesti che la DJI Osmo Action 3 non eccelle, soprattutto se non si scattano foto appoggiandola su un supporto fisso. In realtà, in ambienti poco luminosi gli scatti sono piuttosto rumorosi e soffrono di piccoli pastellamenti, e se non si tiene ben ferma la fotocamera si potrebbe addirittura cadere nel mosso: solo in questo senso che GoPro fa meglio, grazie alle modalità HDR e “SuperFoto”, che ottimizzano lo scatto in base alle condizioni dell'inquadratura.

Insomma, quando scattate foto con DJI Osmo Action 3 è importante fare attenzione agli ISO: nonostante sulla carta può arrivare fino a 12.800 ISO, il mio consiglio è quello di non superare mai i 1.600 ISO.

Con i video però le cose sono totalmente diverse, e vengo subito al sodo: i video registrati con DJI Osmo Action 3 sono di ottima qualità, e stabilizzati egregiamente. Certo, a mio parere la gestione della gamma dinamica ed il relativo intervallo di GoPro sono ancora migliori, ma sono dell'idea che la stabilizzazione di DJI sia migliore di quella di GoPro nonostante le maggiori opzioni di stabilizzazione.

RockSteday 3.0 è davvero un ottimo sistema di stabilizzazione, e mi ha sorpreso profondamente: nonostante i miei (vani) tentativi di mettere in difficoltà la fotocamera, in realtà i video sono sempre stabili e fluidi. Sotto questo punto di vista il brand ha fatto un ottimo lavoro.

Infine, un piccolo appunto ai microfoni integrati, da sempre punto debole da sempre sulle action cam: nella DJI Osmo Action 3 il brand è migliorato tantissimo sotto questo punto di vista, e per quanto riguarda la qualità audio la sua action camera è qualitativamente migliore rispetto alla GoPro Hero 11. C'è da dire però, che se si vuole un audio veramente “pulito” sarà necessario comunque utilizzare un microfono esterno.

Autonomia della batteria

Soprattutto nelle action camera, l'autonomia della batteria dipende da un fattore che in molti non prendono in considerazione: il surriscaldamento. Le scocche piccole, il poco spazio per la dissipazione ed il posizionamento delle batterie stesse tendono a rendere complessa la gestione delle temperature, e ad alte temperature l'autonomia scende.

Con DJI Osmo Action 3 quello dell'autonomia però merita una bella nota di merito e, venendo subito al sodo, con le sue 2 ore di riprese in 4K a 60 fps, l'action camera del brand garantisce prestazioni superiori rispetto alla controparte di GoPro.

C'è da dire però che nonostante rispetto alla generazione precedente siano stati fatti passi da gigante, il problema del surriscaldamento non è stato proprio del tutto risolto neppure con la DJI Osmo Action 3, ma è più un fattore invalidante nell'utilizzo della fotocamera.

Ottimo, davvero ottimo, il caricabatterie multiplo presente nel bundle che abbiamo ricevuto in prova: oltre alla possibilità di ricaricare contemporaneamente tre batterie, integra anche degli slot in cui mettere le proprie microSD e può essere utilizzato come powerbank d'emergenza e ricaricare smartphone e tablet. Comodissimo.

Prezzo di vendita e conclusioni

Il prezzo di vendita ufficiale della DJI Osmo Action 3 è di 359 euro per la versione base, mentre per acquistare la Adventure Combo bisognerà spendere 459 euro ma vi consiglio di tenere sempre sotto controllo il box in basso, in modo da non perdervi eventuali sconti e offerte. E sì, DJI Osmo Action 3 è più economica della GoPro Hero 11. Certo, la controparte di GoPro mette a disposizione più funzioni ed una gestione della gamma dinamica migliore, ma sono certo che per il 99% delle persone ciò che offre l'action camera di DJI è più che sufficiente.

È un ottimo prodotto, lanciato ad un prezzo concorrenziale che mette a disposizione tutto ciò di cui potrebbe aver bisogno la stragrande maggioranza degli utenti. Ci sono dei punti deboli, è vero, ma la sua natura “punta e clicca” la rende perfetta non solo per chi vuole immortalare le proprie performance sportive, ma anche per chi conduce uno stile di vita più “tradizionale” ed ha bisogno di un dispositivo del genere per la propria vita quotidiana o le proprie vacanze.





