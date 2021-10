DJI Action 2 ufficiale in Italia: l’action cam modulare diventa più potente e compatta

DJI, dopo aver presentato quella che potrebbe essere la soluzione ideale per le riprese cinematografiche, ha rinnovato anche la sua gamma di cam compatte lanciando la nuova Action 2. Scopriamone di seguito tutte le caratteristiche, il prezzo e la disponibilità in Italia.

DJI Action 2: tutto sulla nuova action cam compatta

Design modulare e “indossabile”

Con un peso di 56 grammi, il nuovo design modulare compatto consente agli utenti di portare DJI Action 2 ovunque. Dispone di opzioni di supporto per poter essere agganciata al casco per filmare un giro in bici in FPV, montata sulla tavola da surf per immortalare un'onda che si infrange o essere “indossata” in modo sicuro sulla maglietta per creare un timelapse a mani libere nei tour urbani.

Dal vlogging agli sport estremi, Action 2 è immune ad una tripla minaccia (polvere, acqua e cadute) e robusta per resistere agli alti e bassi di tutte le avventure della vita. Essa comprende l'unità fotocamera e diversi moduli, il modulo touch screen frontale, il modulo di alimentazione e varie periferiche di supporto, che possono essere intercambiati. Con più configurazioni e combinazioni di montaggio, gli utenti avranno un controllo illimitato sulle proprie creazioni.

I touch screen di DJI Action 2 sono stati progettati per rendere più semplice e comodo il controllo della fotografia, in modo da rimanere concentrati sull'azione. L'unità fotocamera è dotata di un touch screen OLED da 1,76″ con uno schermo, sempre OLED, aggiuntivo sul modulo touch screen frontale, che si fissa saldamente alla parte inferiore della fotocamera tramite serrature magnetiche, consentendo agli utenti di impostare un selfie e un vlog in tempi rapidissimi.

Protetti con Gorilla Glass, i touch screen utilizzano il feedback tattile per un controllo più preciso, permettendo di navigare rapidamente tra le impostazioni della fotocamera. In questo modo, non si perderà alcun momento grazie a SnapShot, che consente di accendere la fotocamera e iniziare immediatamente a registrare in un secondo, semplicemente tenendo premuto il pulsante di accensione.

Sistema di imaging

Un sensore da 1/1,7″ registra video fino a 4K/120 fps per dettagli incredibili, mentre un FOV molto ampio da 155° consente di immortalare l'intero ambiente circostante. Un sensore di temperatura del colore di nuova implementazione aiuta la fotocamera a ripristinare i toni di colore in condizioni di illuminazione complesse e la registrazione subacquea per risultati più naturali.

Seguendo la sua versione precedente, la cam DJI Action 2 incorpora RockSteady 2.0, la tecnologia di stabilizzazione dell'immagine elettronica (EIS) di DJI. Per garantire un nuovo livello di fluidità, HorizonSteady mantiene un'inquadratura uniforme durante le riprese, anche durante i momenti più dinamici. L'unità fotocamera monta una batteria con un’autonomia fino a 70 minuti, mentre arriva fino a 160 minuti quando è collegata al modulo touch screen frontale e addirittura fino a 180 minuti con il modulo di alimentazione.

L'utilizzo di Action 2 con il modulo touch screen frontale incorpora anche la tecnologia DJI Matrix Stereo, vista per la prima volta con DJI Pocket 2. Il singolo microfono della fotocamera si combina con i tre microfoni del modulo per registrare gli audio da ogni direzione, creando un suono avvolgente durante la riproduzione.

Funzioni Smart

DJI Action 2 offre una varietà enorme di funzioni intelligenti, tra cui:

Slow Motion: Registra video al rallentatore (4x in 4K/120fps e 8x a 1080p/240fps) per catturare i momenti transitori con permanenza.

Registra video al rallentatore (4x in 4K/120fps e 8x a 1080p/240fps) per catturare i momenti transitori con permanenza. Hyperlapse e Timelapse: Controlla la percezione del tempo con Timelapse e Hyperlapse per catturare contenuti, con l’effetto di un mondo che si muove più velocemente intorno a te. Durante la registrazione di un Hyperlapse, puoi passare alla registrazione a velocità normale, per opzioni ancora più creative.

Controlla la percezione del tempo con Timelapse e Hyperlapse per catturare contenuti, con l’effetto di un mondo che si muove più velocemente intorno a te. Durante la registrazione di un Hyperlapse, puoi passare alla registrazione a velocità normale, per opzioni ancora più creative. QuickClip : Imposta il dispositivo per registrare brevi video di 10, 15 o 30 secondi, perfetti per i social media.

: Imposta il dispositivo per registrare brevi video di 10, 15 o 30 secondi, perfetti per i social media. Livestream: Per trasmettere un live stream con un'uscita di streaming stabile fino a 1080p/30fps.

Per trasmettere un live stream con un'uscita di streaming stabile fino a 1080p/30fps. UVC: Utilizza DJI Action 2 come classe di dispositivi video USB (UVC) per il tuo computer e acquisisci video di alta qualità per chiamate in conferenza e gaming broadcast live.

DJI Action 2 – Prezzo e disponibilità Italia

DJI Action 2 nella versione Dual Screen Combo è disponibile per l'acquisto in Italia da oggi, 27 ottobre 2021 e nella versione Energy Combo sarà disponibile dalla fine di novembre 2021 sullo store ufficiale e dai partner approvati. Il prezzo del Dual Screen Combo è di 519€ e include l'unità fotocamera DJI Action 2, il modulo touch screen frontale, il cordino magnetico, il supporto per adattatore magnetico con testa sferica e il supporto per adattatore magnetico.

Il prezzo dell'Energy Combo è di 399€ e include l'unità fotocamera, il modulo di alimentazione, il cordino magnetico e il Supporto per adattatore magnetico. Tutti gli altri accessori saranno venduti separatamente. Tutte le informazioni le trovate a questo link.

