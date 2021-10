DJI Ronin 4D: ufficiale in Italia il nuovo gimbal professionale

Conosciamo DJI da anni per i suoi droni di fascia alta, ma anche per gli accessori dedicati alla multimedialità, come i gimbal. E se l'OM5 è pensato per un utenza più standard, il nuovo DJI Ronin 4D è pensato per riprese di livello professionale.

DJI Ronin 4D: tutto sul nuovo gimbal professionale per riprese cinematografiche

Design

DJI Ronin 4D vanta un design originale, realizzato in fibra di carbonio e lega di alluminio; il telaio integra tutti i sistemi di imaging, stabilizzazione e messa a fuoco, nonché di trasmissione e controllo wireless. Ciò permette di evitare configurazioni che richiedono troppo tempo e consente riprese più rapide.

Sistema di imaging

Il nuovo Ronin 4D è equipaggiato con Zenmuse X9, la fotocamera full-frame di DJI ed include anche l’ultimo sistema di elaborazione del brand, CineCore 3.0 che, utilizzando il chip proprietario per fornire un'architettura avanzata del processore, offre una potenza di calcolo molto elevata e consente al gimbal di supportare la registrazione interna di video in Apple ProRes RAW, ProRes 422 HQ e H.264.

DJI Ronin 4D supporta anche la registrazione video fino a 8K/75fps e 4K/120fps, offrendo molteplici opzioni di creazione di livello professionale.

Risoluzione

Il video DCI 8K (8192×4320)/60 fps permette di conservare ogni minimo dettaglio. Per coloro che hanno bisogno di produrre in 4K, la registrazione in 8K offre opzioni creative e maggiore flessibilità per il ritaglio, la ricomposizione e la stabilizzazione dei video.

Grandi opportunità anche dal punto di vista degli ISO: Zenmuse X9, infatti, supporta il doppio ISO nativo (X9-8K: 800/4000; X9-6K: 800/5000), ed è capace di registrare immagini con grandi dettagli e rumore minimo, anche quando si riprende uno scenario urbano serale o una spiaggia, così come una scena illuminata dalla fioca luce di una candela.

Con una gamma dinamica davvero estesa, poi, Zenmuse X9 offre transizioni naturali di luci e ombre in condizioni di illuminazione complesse, come scene in controluce e alla luce solare diretta. Queste scene tradizionalmente difficili possono ora essere acquisite più facilmente e con maggiore sicurezza.

Controllo wireless

Sia che si stia utilizzando obiettivi manuali o con messa a fuoco automatica, i moduli dedicati innestati su X9 possono acquisire il controllo wireless dell'obiettivo e anche la messa a fuoco automatica.

Altre specifiche tecniche

DJI Ronin 4D, oltre alle specifiche già citate, si avvale di un sistema di messa a fuoco LiDAR, di un sistema di stabilizzazione a 4 assi, filtri ND a 9 stop, fotocamera stabilizzata, la tecnologia di apprendimento ActiveTrack Pro, una trasmissione video tri-band, un monitor da 5.5″ a 1000 nit ed una memoria con slot CFExpress Type-B.

DJI Ronin 4D – Prezzo e disponibilità Italia

Il nuovo gimbal professionale DJI Ronin 4D sarà disponibile sul mercato italiano a inizio dicembre con i seguenti prezzi: la versione 6K/60 fps ad un costo di 7.059€, mentre la versione massima 8K/75 fps arriva a 11.099€. I restanti dettagli li trovate a questo link.

