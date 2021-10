Il nuovo proiettore smart di Lenovo si lascia guardare ma non è solo stile

Ormai quando si parla di proiettori è tutto un susseguirsi di Xiaomi e di soluzioni targate YouPin. Tuttavia, a questo giro troviamo un degno rivale, un dispositivo tanto stiloso quanto interessante sul versante delle caratteristiche e del prezzo: stiamo parlando del nuovo proiettore smart Lenovo L5, un prodotto da tenere d'occhio sicuramente!

Lenovo L5: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo proiettore smart

Design e caratteristiche







Il nuovo Lenovo L5 è un proiettore smart caratterizzato da un design elegante e compatto: il dispositivo misura 260 x 230 x 110 mm, per un peso di 2.22 kg, ed è dotato di uno stile decisamente inconfondibile anche grazie ad un frame metallico che gli conferire un aspetto unico. Il proiettore è in grado di offrire una luminosità fino a 650 ANSI Lumen e di restituire immagini con risoluzione nativa in Full HD (1920 x 1080 pixel) e rapporto in 4:3 o 16:9. Il cuore di Lenovo L5 è rappresentato da un chip HiSilicon MSD6A358ATG, coadiuvato da 1 GB di RAM e 8 GB di storage.

Lato software abbiamo Android 9 mentre per la parte audio è presente una configurazione speaker stereo. Il retro ospita due ingressi HDMI, due porte USB, gli ingressi per l'audio e uno dedicato alla connettività LAN. Completano il pacchetto il Wi-Fi Single Band e il Bluetooth 4.2.

Lenovo L5 – Prezzo e disponibilità

Il nuovo proiettore smart Lenovo L5 è già disponibile all'acquisto grazie allo store Banggood, al prezzo di 198.5€: al momento si tratta di un'offerta lancio e man mano che aumenteranno gli ordini la cifra salirà fino a raggiungere il prezzo di listino. Insomma, se siete interessati ad un proiettore smart con Android approfittatene ora! Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box presente qui sotto, provate a disattivare (anche temporaneamente) AdBlock.

