Xiaomi lancia il deumidificatore Mijia che funziona senz’acqua

Tra i tanti prodotti per la casa intelligente Xiaomi, non manca ora un nuovo deumidificatore smart. Il nuovo Mijia Smart Dehumidifier 22L è una soluzione molto interessante che si distingue per poter funzionare senz'acqua e per specifiche molto utili ad un prezzo inquadrato.

Xiaomi Mijia Smart Dehumidifier 22L: tutto sul nuovo deumidificatore intelligente

Come si struttura questo nuovo prodotto? Partiamo dalla sua capacità interna, che come suggerisce il nome è da 22 litri, così da poterlo utilizzare per svariate ore. Essendo intelligente, è dotato di un sistema di stop automatico in caso di serbatoio pieno, al fine di evitare traboccamenti o comunque perdite. In più, può essere collegato direttamente con il tubo di scarico, così da poter rimuovere in maniera più rapida l'acqua in eccesso e senza doversi preoccupare di farlo manualmente utilizzando ulteriore acqua.

Il deumidificatore Xiaomi è inoltre facilmente trasportabile, visto che è possibile spostarlo tramite comodi rulli posti sotto la struttura. Quanto alle sue funzioni, abbiamo 3 modalità differenti: la prima è smart, visto che si avvale di un sensore di temperatura e umidità integrato così da deumidificare in totale autonomia la stanza. La seconda è invece di asciugatura per prestazioni più alte ed infine la terza, cioè quella di sospensione, dove compie le sue operazioni a basso rumore al fine di non disturbare il sonno.

Il nuovo Xiaomi Mijia Smart Dehumidifier 22L ha iniziato il suo periodo di crowdfunding sullo store YouPin ad un prezzo di circa 175€ (1.299 yuan), che si può definire un costo congruo per quanto offre. Come spesso accade, non è escluso che possa arrivare anche qui in Occidente e se non in maniera diretta, tramite store come AliExpress o Banggood.

