Quando sentiamo parlare di un brand come DJI le strade sono due: o sono droni di enorme qualità o validi camera gimbal, o supporti come OSMO 4, che abbiamo recensito. Uno di questi prodotti è il nuovo gimbal tascabile DJI Pocket 2, dotato di premium e la possibilità di seguire un video corso in omaggio acquistandolo.

DJI Pocket 2: 64 MP, 4K/60 FPS, Zoom 8x e video HDR per il piccolo grande gimbal camera

Quali sono quindi le specifiche di questo interessante DJI Pocket 2? Il piccolo gimbal portatile offre nelle sue dimensioni ultra-contenute un sensore 1/1.7″ da 64 MP, che permette di ottenere foto molto nitide per la categoria e video 4K a 60 FPS, con la possibilità di registrarli in HDR. Molto buona anche la presenza dell'Hybrid AF 2.0. Per quanto riguarda lo Zoom, offre una visualizzazione fino a 8x, decisamente interessante per un prodotto del genere.

Per quanto riguarda le feature, DJI Pocket 2 è dotato di ActiveTrack 3.0, che visualizza sempre il volto di chi lo controlla, Timelapse, Motionlapse e Hyperlapse stabilizzato con EIS. Presente anche la modalità Story per creare filmati tramite vari modelli pre-impostati. Con l'AI Editor si possono modificare le riprese fatte per creare contenuti di livello.

Guardando lo specifico dei video, Pocket 2 si avvale di registrazione stereo, SoundTrack (amplificazione direzionale), Audio Zoom e audio direzionale per poter registrare il suono in 3 punti al fine di adattarlo alla scena. Tutto questo grazie anche al sistema di cattura audio Matrix Stereo.

Il nuovo DJI Pocket 2 arriva in Italia ad un prezzo di listino in pre-ordine di 379 €, che commisurati alle specifiche proposte, sono tuttavia giusti. In più, acquistandolo su GoCamera, potrete ottenere un bundle con un Video Corso gratuito fino al 31 ottobre 2020, oltre ad altri interessanti vantaggi.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu