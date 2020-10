A distanza di circa un mese dal debutto delle nuove cuffie TWS premium del colosso tecnologico, ci avviciniamo al termine della promo dedicata alla Huawei FreeBuds Pro. Mancano ancora pochi giorni per ricevere in regalo – con l'acquisto delle cuffie – anche la pratica Band 4 Pro e 6 mesi di abbonamento gratis a Huawei Music VIP Membership: ecco tutti i dettagli e come fare per accedere al promozione!

Huawei FreeBuds Pro in bundle con Band 4 Pro e 6 mesi di Music VIP

I nuovi auricolari TWS di Huawei sono il fiore all'occhiello tra i nuovi prodotti dell'ecosistema del brand e sono disponibili a un prezzo consigliato al pubblico di 179€ presso Huawei Store, Amazon, l'Experience Store di Milano, presso gli operatori telefonici e i migliori rivenditori di elettronica di consumo. “Siamo certi che questa promozione sulle FreeBuds Pro consentirà a sempre più utenti di vivere in prima persona il mondo dell’ecosistema Huawei, prodotti e servizi interconnessi senza soluzione di continuità che rendono la vita di tutti giorni ancora più semplice” commenta Isabella Lazzini, Marketing and Retail Director Huawei Italia CBG.

Se siete interessati all'acquisto delle cuffie TWS Huawei FreeBuds Pro, qui trovate il link all'acquisto direttamente dallo store ufficiale. In alternativa, per chi preferisce Amazon, in basso trovate il box dedicato. Per riscattare il regato bisognerà procedere con l'acquisto entro il 31 ottobre 2020 e compilare l'apposito form che trovate qui con i vostri dati e la documentazione. In questo modo riceverete la Huawei Band 4 Pro direttamente a casa. Nel caso di Huawei Store, invece, riceverete subito il premio, direttamente insieme agli auricolari!

Inoltre vi ricordiamo l'iniziativa Sonic Escape, una collezioni di paesaggi sonori binaurali a 360 gradi per viaggiare attraverso il suono e godersi la cancellazione intelligente e dinamica del rumore delle vostre nuove cuffie.

