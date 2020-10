Dopo il primissimo annuncio, ecco che finalmente è arrivato l'evento di lancio di vivo Italia: il produttore cinese sta ampliando la sua base di utenti ai mercati europei e tra i paesi interessanti c'è anche la nostra penisola! L'azienda ha annunciato il debutto in Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Regno Unito con una serie di smartphone dedicati agli appassionati europei. Diamo il benvenuto a vivo X51 5G, Y70, Y20s e Y11s: ecco tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e disponibilità di tutti i modelli!

vivo X51 5G, Y70, Y20s e Y11s ufficiali in Italia: ecco tutto quello che c'è da sapere!

vivo sbarca in Europa e in Italia

Durante l'evento di oggi, 20 ottobre, vivo ha approfittato dell'occasione per presentarsi ufficialmente ai vari mercati europei e ovviamente agli appassionati in Italia. “Questo è stato un anno impegnativo per le persone e le imprese di tutto il mondo, e molte cose sono cambiate.

Tuttavia, il nostro impegno nei confronti delle persone e del nostro business in Europa è rimasto immutato, poiché la nostra filosofia è e sarà sempre quella di fare le cose giuste, e di farle bene” – ha sottolineato Denny Deng, Vicepresidente, Presidente European Business di vivo, aggiungendo che – “fin dai nostri primi passi nei mercati internazionali, nel 2014, ci siamo impegnati a portare ai consumatori i nostri prodotti innovativi e di qualità, progettati avendo proprio in mente gli utenti. Poiché siamo un marchio amato da oltre 370 milioni di persone in tutto il mondo, confidiamo di poterci guadagnare la fiducia dei clienti in tutta Europa”.

Un po' di storia

vivo ha insediato i propri uffici in Europa nel novembre dello scorso anno, con una sede centrale a Düsseldorf (che contra un team di oltre 70 persone). Il brand è stato fondato a Dongguan, in Cina, nel 2011, ed è cresciuto grazie alla ricca esperienza che l'azienda ha maturato nella produzione di telefoni fissi e feature-phone, sin dalla sua fondazione nel 1995. vivo occupa attualmente la seconda posizione nel mercato cinese degli smartphone, è il secondo più grande fornitore in India, ma è anche leader di mercato in Indonesia. vivo è presente in oltre 30 mercati, con una quota di mercato globale del 9%, e allo stesso tempo, per quanto riguarda le consegne di smartphone 5G, vivo occupa il terzo posto con il 12,9% (considerando lo stesso periodo, Q2 2020).

Grazie ai suoi cinque stabilimenti produttivi, l'azienda ha realizzato diversi smartphone che hanno introdotto novità assolute nel settore. Il vivo X1 è stato il primo smartphone in assoluto ad avere un chipset audio Hi-Fi integrato, X5Max è stato lo smartphone più sottile al mondo e il vivo X20 Plus UD il primo device con tecnologia di scansione delle impronte digitali in-display. Frutto dell'evoluzione del primo concept phone APEX, nel 2018 l’azienda ha lanciato NEX, il primo smartphone realmente senza cornice, con una fotocamera pop-up per selfie.

Un primo sguardo alla line-up per l'Europa

L'evento di oggi ha permesso alla compagnia cinese di presentare la prima line-up di smartphone per i mercati europei, tra cui anche vivo X51 5G, dispositivo caratterizzato da una fotocamera principale montata su supporto gimbal: un innovativo sistema di stabilizzazione meccanica dell'immagine pan-tilt (visto a bordo del trittico presentato in Cina qualche tempo fa) che consente di ottenere risultati impeccabili durante il movimento o in situazioni di scarsa illuminazione. Ma ora bando alle ciance, vi lasciamo con immagini e scheda tecnica dei vari modelli presentati.

Vivo X51 5G – Scheda tecnica

Display AMOLED HDR10+ da 6.56″ Full HD+ (2376 x 1080 pixel) in 19.8:9 e densità di 397 PPI, refresh rate a 90 Hz, campionamento al tocco di 180 Hz, 1300 nit e contrasto 6.000.000:1;

(2376 x 1080 pixel) in 19.8:9 e densità di 397 PPI, refresh rate a 90 Hz, campionamento al tocco di 180 Hz, 1300 nit e contrasto 6.000.000:1; dimensioni di 158.46 x 72.8 x 8.04 mm per 181.5 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G ;

; GPU Qualcomm Adreno 620;

8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 256 GB di storage UFS 2.1 non espandibile;

di storage UFS 2.1 non espandibile; lettore d'impronte nel display e Face Unlock;

quad camera da 48 + 13 + 8 + 8 MP f/1.6-2.46-3.4-2.2, Sony IMX598, Gimbal Camera, OIS, grandangolo da 120°, teleobiettivo zoom ottico 5X e Hyper fino a 60X, macro da 2.5 cm, autofocus laser + PDAF e flash LED;

f/1.6-2.46-3.4-2.2, Sony IMX598, Gimbal Camera, OIS, grandangolo da 120°, teleobiettivo zoom ottico 5X e Hyper fino a 60X, macro da 2.5 cm, autofocus laser + PDAF e flash LED; selfie camera Samsung S5KGD1 da 32 MP f/2.5;

f/2.5; supporto dual SIM 4G/5G SA/NSA, Wi-Fi ac Dual Band MIMO, Bluetooth 5.1, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, Hi-Fi con chip AK4377A, certificazione Hi-Res Audio, NO mini-jack 3.5 mm , USB Type-C, ricarica inversa;

, USB Type-C, ricarica inversa; batteria da 4.315 mAh con ricarica rapida 33W (11V 3A);

con ricarica rapida 33W (11V 3A); valori SAR 1.205W/Kg (testa), 1.239W/Kg (corpo);

colorazione Alpha Grey;

sistema operativo Android 10 con Funtouch OS 10.

vivo Y70 – Scheda tecnica

Display AMOLED da 6.44″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9; dimensioni di 161 x 74.08 x 7.83 mm per 171 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 665 ;

; GPU Qualcomm Adreno 610;

8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128 GB di storage UFS 2.1 espandibile;

di storage UFS 2.1 espandibile; lettore d'impronte nel display e Face Unlock;

tripla camera da 48 + 2 + 2 MP con macro da 4 cm e bokeh, autofocus PDAF e flash LED;

con macro da 4 cm e bokeh, autofocus PDAF e flash LED; selfie camera da 16 MP ;

; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, mini-jack 3.5 mm, USB Type-C;

batteria da 4.100 mAh con ricarica rapida 33W (11V 3A);

con ricarica rapida 33W (11V 3A); valori SAR 0.995W/Kg (testa), 1.197W/Kg (corpo);

colorazione Oxygen Blue, Gravity Black;

sistema operativo Android 10 con Funtouch OS 11.

vivo Y20s – Scheda tecnica

Display IPS da 6.51″ HD+ (1600 x 720 pixel) in 20:9, 269 PPI;

(1600 x 720 pixel) in 20:9, 269 PPI; dimensioni di 164.41 x 76.32 x 8.41 mm per 192.3 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 460 ;

; GPU Qualcomm Adreno 610;

4 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128 GB di storage UFS 2.1 espandibile;

di storage UFS 2.1 espandibile; lettore d'impronte laterale e Face Unlock;

tripla camera da 13 + 2 + 2 MP con macro da 4 cm e bokeh, autofocus PDAF e flash LED;

con macro da 4 cm e bokeh, autofocus PDAF e flash LED; selfie camera da 8 MP (f/1.8);

(f/1.8); supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, NO NFC , GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, mini-jack 3.5 mm, USB Type-C;

, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, mini-jack 3.5 mm, USB Type-C; batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida 18W (9V 2A);

con ricarica rapida 18W (9V 2A); valori SAR 1.32W/Kg (testa), 1.49W/Kg (corpo);

colorazione Nebula Blue, Obsidian Black;

sistema operativo Android 10 con Funtouch OS 11.

vivo Y11s – Scheda tecnica

Display IPS da 6.51″ HD+ (1600 x 720 pixel) in 20:9, 269 PPI;

(1600 x 720 pixel) in 20:9, 269 PPI; dimensioni di 164.41 x 76.32 x 8.41 mm per 192.3 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 460 ;

; GPU Qualcomm Adreno 610;

3 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 32 GB di storage espandibile;

di storage espandibile; lettore d'impronte laterale e Face Unlock;

dual camera da 13 + 2 MP con bokeh, autofocus PDAF e flash LED;

con bokeh, autofocus PDAF e flash LED; selfie camera da 8 MP (f/1.8);

(f/1.8); supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, NO NFC , GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, mini-jack 3.5 mm, USB Type-C;

, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, mini-jack 3.5 mm, USB Type-C; batteria da 5.000 mAh con ricarica 10W (5V 2A);

con ricarica 10W (5V 2A); valori SAR 1.32W/Kg (testa), 1.49W/Kg (corpo);

colorazione Glacier Blue, Phantom Black;

sistema operativo Android 10 con Funtouch OS 11.

vivo TWS Neo e Wireless Sport: arrivano anche gli accessori del brand

Poiché la grande qualità audio fa parte del DNA della compagnia cinese, l'azienda ha lanciato anche gli auricolari vivo TWS Neo. Costruiti per fornire un'esperienza audio di alta qualità che soddisfi le esigenze degli amanti della musica, gli auricolari true wireless hanno un'unità driver personalizzata di 14.2 millimetri ultra-large, che offre un suono potente e corposo, così come un diaframma composito in bio-fibra per migliorare i dettagli audio. Gli auricolari sono dotati anche di cancellazione del rumore tramite AI per chiamate telefoniche più chiare, così come Google Assistant e diversi controlli intelligenti ad attivazione vocale. Gli auricolari sono alimentati dalla piattaforma TWS di 4a generazione Qualcomm QCC3046, che offre bassa latenza, alta precisione e un'esperienza di ascolto complessivamente stabile.

L'azienda ha completato la sua linea di accessori audio per quest'anno con l'auricolare Wireless Sport, realizzato per gli utenti sportivi che amano portare la loro musica in movimento, in palestra o durante l'esercizio fisico all'aperto. La combinazione di una batteria ad alte prestazioni, un design elegante e la funzionalità Google Assistant, garantisce un'esperienza audio ottimale anche durante le attività sportive.

vivo X51 5G, Y70, Y20s e Y11s ufficiali in Italia: prezzo e disponibilità

Il vivo X51 5G è disponibile, da oggi, in esclusiva nei negozi e sullo store online di Euronics al prezzo consigliato di 799€ e con possibilità di rateizzazione a tasso zero. Sempre da Euronics sono disponibili vivo Y70 – al prezzo consigliato di 269€ – e Y20s – al prezzo consigliato di 179€; Y11s sarà invece disponibile a partire dal 10 novembre, al prezzo consigliato di 149€.

Nelle prossime settimane saranno disponibili anche gli auricolari vivo TWS Neo e vivo Wireless Sport, al prezzo consigliato rispettivamente di 129€ e 69€.

