C’è crisi per le cuffie Xiaomi e Samsung, e Apple gongola

A cavallo fra 2016 e 2017, il mondo delle cuffie TWS ha beneficiato di un grosso boost in termini di esposizione mediatica. Era in quel periodo che Apple toglieva il mini-jack da iPhone 7 lanciava le sue prime AirPods, sicuramente non le prime cuffie totalmente prive di cavo ma quelle che più hanno attirato attenzioni, sia in termini mediatici che di vendite. Da allora, praticamente ogni azienda che opera nell'ambito tecnologico, in particolare i produttori di smartphone, hanno lanciato le proprie versioni di cuffie true wireless, con risultati più o meno importanti.

Continua il calo delle vendite per le cuffie TWS di Xiaomi, risultati altalenanti per l'industria

Al di là dei risultati delle singole compagnie, i dati di Canalys evidenziano come il mercato delle cuffie TWS sia altalenante da qualche mese a questa parte. Dopo aver scoperto chi ha venduto più cuffie senza filo nel 2021 e negli scorsi mesi, nel Q3 2022 le spedizioni complessive sono andate in aumento del 64% con 76,9 milioni di unità nel mondo ma in calo rispetto al picco di oltre 100 milioni di fine 2021.

Per quanto riguarda i brand principali, è sempre Apple (Beats inclusa) a dominare la classifica delle vendite, con una crescita annuale del +34% e una posizione di mercato del 30,9%. Questo grazie al successo registrato dalle AirPods Pro di seconda generazione, che di tutte le cuffie TWS di Apple raggiunge il 20% con 4,2 milioni di unità spedite.

In seconda posizione c'è Samsung (Harman inclusa), invece in calo del -15% e con in mano il 9,6% del settore, con un -25% per le vendite delle Galaxy Buds. Sul gradino più basso del podio subentra boAt, produttore indiano che beneficia delle vendite in madrepatria, che registra un sonoro +50% e raggiunge uno share del 5,4%.

Bisogna uscire dal podio per trovare Xiaomi, che fino all'anno scorso sedeva sul secondo gradino della classifica, in forte calo annuale del -31% e col 5,4% del mercato delle cuffie TWS. Se foste curiosi di scoprire quali siano le migliori cuffie TWS di fine anno, vi invito a consultare la nostra guida dedicata.

