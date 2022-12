Xiaomi lancia il nuovo caricatore GaN: ricarica rapida a prezzo stracciato!

In questi giorni Xiaomi ha portato sul mercato cinese un nuovo caricatore GaN che eroga una potenza massima di 33W tramite connessione USB-C. La particolarità di questo dispositivo, è che l'azienda cinese sembra averlo studiato appositamente per i dispositivi Apple, con un prezzo davvero molto competitivo.

Carica iPhone e iPad alla massima velocità con il nuovo Xiaomi GaN Charger 33W

Xiaomi Gan Charger 33W è un caricatore che sfrutta la tecnologia a nitruro di gallio per ridurre il formato del dispositivo ma garantire comunque una ricarica molto veloce e una potenza erogata in linea con gli standard del momento.

La peculiarità di questo nuovo caricatore, tuttavia, sta tutta nei dispositivi con cui viene pubblicizzato. Xiaomi, infatti, indica questo dispositivo come “perfetto” per la ricarica degli iPhone e degli altri dispositivi di Apple (ovviamente utilizzando un cavo USB-C/Lightning).

Il dispositivo infatti è in grado di caricare al 50% un iPhone 14 Pro in soli 30 minuti, raggiungendo la stessa percentuale in 25 minuti su iPhone 14, 62 minuti su MacBook Air 2022 e 45 minuti su iPad Air 5. Ovviamente il caricatore è compatibile anche con tutti gli altri dispositivi dotati di connessione USB-C.

Xiaomi Gan Charger 33W è disponibile in Cina tramite il sito ufficiale al prezzo di circa 10€ (69 yuan). Nonostante non ci siano comunicazioni ufficiali in merito, è possibile che questo nuovo dispositivo approdi anche in occidente nel corso dei prossimi mesi.

