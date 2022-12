Lenovo Tab M8 (Gen 4) arriva sul mercato: il tablet budget si rinnova!

Lenovo ha lanciato ufficialmente in Giappone la quarta generazione di Tab M8, successore del tablet arrivato sul mercato nel giugno del 2021. Questo nuovo modello non abbandona il design sottile e compatto, ma migliora le prestazioni che possono essere ottenute dal dispositivo.

Lenovo Tab M8 (Gen 4): tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Come accennato in precedenza, Lenovo Tab M8 è un tablet leggero (solo 320 grammi), sottile e compatto (197.97 x 119.82 x 8.95 millimetri), utile da portare sempre con sé senza creare ingombro in borsa oppure nello zaino. Il dispositivo è dotato di uno schermo IPS LCD con risoluzione HD (1280 x 800 pixel) con modalità “eye care” che diminuisce l'affaticamento degli occhi causato dalla luce blu.

Caratteristiche tecniche

Lenovo Tab M8 (Gen 4) è alimentato da un chipset MediaTek Helio A22, affiancato da 3 GB di RAM LPDDR4x. Lo spazio di archiviazione disponibile su questo dispositivo è di 32 GB, ma grazie allo slot per microSD può essere esteso fino a 1 TB. Il comparto fotografico, invece, mette a disposizione una fotocamera posteriore da 5 MP ed una frontale da 2 MP.

Per quanto riguarda il sistema operativo, Tab M8 è dotato di una versione quasi stock di Android 12, che garantisce almeno 3 anni di aggiornamenti di sicurezza. La batteria da 5100 mAh offre un'ottima autonomia, mentre per la connettività il tablet mette a disposizione uno slot per la SIM con supporto alle reti LTE, oltre al WiFi 802.11ac e Bluetooth 5.0.

Lenovo Tab M8 (Gen 4) – Prezzo e disponibilità

Lenovo Tab M8 (Gen 4) è disponibile in Giappone al prezzo di circa 175€ (23.800 yen) per la versione solo WiFi, mentre il tablet con connettività LTE viene proposto al prezzo di circa 195€ (26.800 yen).

In Giappone questo tablet è disponibile solo in colorazione Artic Gray, ma quando arriverà sul mercato internazionale sarà offerto anche in Abyss Blue.

