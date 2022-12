Telegram 9.2 introduce l’iscrizione senza SIM, i Topic 2.0 e non solo

Ad ogni aggiornamento Telegram migliora sempre di più ed anche quello di dicembre non fa eccezione: la versione 9.2.0 dell'app porta con sé la possibilità di effettuare l'iscrizione senza SIM. Una chicca che farà piacere di sicuro ai più attenti alla privacy, seguita a ruota dai nuovi Topic 2.0 ed altre funzionalità. Andiamo a scoprire tutte le novità dell'ultimo update!

Telegram 9.2.0: tutte le novità del nuovo aggiornamento

Ovviamente è impossibile non partire dall'iscrizione senza SIM, ora disponibile grazie a Telegram 9.2.0. L'applicazione non ha mai reso visibile il numero per gli estranei e tutto viene lasciato al controllo dell'utente. Tuttavia da oggi si fa un altro passo avanti per migliorare la privacy dell'app: è possibile avere un account Telegram senza la necessità di una scheda SIM. Si può accedere utilizzando numeri anonimi gestiti da blockchain e disponibili sulla piattaforma Fragment.

L'altra grande novità dell'aggiornamento di Telegram riguarda i Topic 2.0: il precedente update ha dato la possibilità di organizzare le discussioni in topic. Ora questi si fanno più potenti e sono disponibili per i gruppi con almeno 100 membri.

I gruppi con i topic si aprono in una modalità a due colonne, in modo da poter accedere alle altre chat con la stessa rapidità di prima. Per passare all'ultimo topic direttamente dalla lista chat, basta toccare il nuovo pulsante nell'anteprima. Volete provare questa novità? Allora iscrivetevi al nostro gruppo Telegram GizDeals Group: trovate i topic già abilitati ed operativi!

Novità anche per la funzione di autodistruzione dei messaggi: da oggi è possibile impostare un timer di autoeliminazione globale per rimuovere automaticamente i messaggi in tutte le nuove chat. Le funzionalità del nuovo aggiornamento continuano con il filtro anti-spam aggressivo: ora gli amministratori dei gruppi con oltre 200 membri possono scegliere di attivare la nuova modalità aggressiva per i filtri anti-spam automatici.

Ecco gli altri cambiamenti introdotti da Telegram 9.2.0:

ora è possibile generare un codice QR temporaneo se non hai un username e stai nascondendo il numero di telefono a tutti;

gli utenti iOS ora possono usufruire della ricerca emoji (già presente su Android);

pagina Utilizzo Archivio ridisegnata su Android;

nuove emoji personalizzate (solo utenti premium );

); nuove emoji interattive.

Come al solito il nuovo aggiornamento è già disponibile al download per tutti:

