Telegram: arrivano i topic nei gruppi, gli username collezionabili ed altre novità

A distanza di poco dall’ultimo update arriva un nuovo aggiornamento per Telegram: la versione 9.1.2 porta con sé la solita valanga di novità. L’app di messaggistica rivale di WhatsApp diventa ancora più social, continuando attraverso un percorso ricco di funzionalità e di idee. Ecco che cosa cambia con l’aggiornamento di novembre!

Telegram 9.1.2: tutte le novità dell’ultimo aggiornamento

Come segnalato in apertura, l’aggiornamento alla versione 9.1.2 di Telegram è attualmente in fase di rilascio sia per Android che iOS: con il mese di novembre ci sono tante novità che renderanno l’esperienza di utilizzo ancora più completa.

La prima funzionalità che vi segnaliamo è l’introduzione dei topic nei gruppi con più di 200 membri. Ora è possibile abilitare i topic e creare spazi separati per qualsiasi argomento: questi funzionano come delle chat individuali all’interno del gruppo e supportano i media condivisi e le impostazioni di notifica. Non manca il supporto ai sondaggi, ai bot e l’utilizzo di messaggi fissati.

Abbiamo poi l’introduzione degli username collezionabili, funzione anticipata già nei giorni scorsi. Oltre a un username di base, ora è possibile assegnare diversi nickname collezionabili a ciascuno dei propri account e chat pubbliche. La proprietà di questi è garantita dalla rete blockchain TON e possono essere acquistati e venduti tramite una piattaforma dedicata.

Siete iscritti al servizio in abbonamento Telegram Premium? Allora ecco una chicca anche per voi, ossia la trascrizione istantanea del testo per i videomessaggi. Fin dal debutto del servizio gli abbonati hanno potuto usufruire della trascrizione di qualsiasi messaggio vocale ed ora questa stessa funzione arriva anche per i videomessaggi.

Le novità dell’aggiornamento di novembre di Telegram (9.1.2) non finiscono qui: il team di sviluppo ha introdotto anche 12 nuovi set di emoji, la modalità notte ridisegnata su iOS, miglioramenti minori di design e per il ridimensionamento del testo su Android, 4 nuove emoji interattive e 3 reazioni.

