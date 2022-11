OPPO Reno 9 e Find N2 sono in dirittura di arrivo: ecco quando potrebbero uscire

OPPO sta preparando il mercato cinese ad un sostanziale arrivo di nuovi smartphone nelle prossime settimane. Partendo dalle serie mid-range fino ai top di gamma, passando per i pieghevoli, andiamo a scoprire tutte le novità che potrebbero arrivare a novembre!

Anche OPPO Reno 9 e Find N2 arrivano sul mercato in questi mesi?

OPPO Reno 8

Questa settimana potrebbe arrivare sul mercato cinese il nuovo A58, mentre a metà mese potrebbe arrivare il turno anche di A98 5G. Tuttavia, sembra che OPPO abbia piani ben precisi anche per altri smartphone da lanciare entro la fine di novembre.

Secondo quanto riportato dal noto insider Digital Chat Station, OPPO avrebbe in programma a breve il lancio sul mercato cinese anche della serie Reno 9 e del nuovo pieghevole Find N2.

La serie Reno 9 dovrebbe includere ben 3 dispositivi: per la versione standard potremmo avere a disposizione uno Snapdragon 778G+, la versione Pro invece potrebbe essere equipaggiata con Dimensity 8200. Per quanto riguarda invece lo smartphone di punta della serie, il Pro+, in dotazione dovrebbe esserci lo Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Le immagini trapelate recentemente online, invece, ci hanno permesso di dare una prima occhiata a quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche di Find N2, il nuovo pieghevole di OPPO con display AMOLED e Snapdragon 8 Plus. Questo nuovo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato nel mese di dicembre, probabilmente insieme al flip-phone Find N Flip.

OPPO Find N

Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire se queste indiscrezioni si trasformeranno finalmente in realtà oppure ci sarà da attendere ancora un po’ prima di vedere la nuova lineup di OPPO al completo.

